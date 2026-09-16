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Билайн запустил «безлимит pro» с интернетом без ограничений даже при минусе

Билайн расширил возможности флагманской линейки подписок bee (бии) и запустил «безлимит pro»*. Это новая опция, позволяющая пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объёму трафика и скорости даже при отрицательном балансе.

Если деньги на счёте закончились, доступ в интернет сохранится ещё на семь дней. Клиент не останется без трафика в нужный момент и сможет продолжить пользоваться привычными онлайн-сервисами.

Воспользоваться новыми преимуществами можно как в рамках готовой подпиской bee pro**, которая также включает 700 минут, так и при самостоятельной настройке: клиент может дополнить свою актуальную подписку bee «безлимитом pro» и выбрать подходящий для себя пакет минут — от 0 до 2000.

«Мы продолжаем развивать bee как гибкую линейку, в которой клиент может выбрать готовое решение или самостоятельно настроить подписку под себя. Новая интернет-опция предоставляет безлимит без ограничений по гигабайтам и скорости и продолжает работать, даже если баланс стал отрицательным. Для нас это прежде всего забота о клиенте: он не останется без интернета в момент, когда доступ особенно нужен», — отметила заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

* Условия «безлимита pro» доступны клиентам актуальной подписки bee на номерах Билайна в России, кроме Чукотского АО, Таймырского Долгано-Ненецкого округа, ЕМО г. Норильска и г. Игарки. Подробнее — на beeline.ru.

** bee pro — бии про

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