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Спутниковая связь «Бюро 1440» обеспечила доступ к электронному голосованию в Заполярье

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») обеспечила жителям поселка Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа доступ к дистанционному электронному голосованию через низкоорбитальную спутниковую сеть. Избиратели воспользовались связью нового поколения в ходе выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Проект реализован совместно с Центральной избирательной комиссией России в рамках тестирования создаваемого сервиса «Бюро 1440». Спутниковый канал использовался для реального голосования, жители поселка получили возможность отдать свой голос через систему ДЭГ.

Для подключения использовали разработки двух компаний «ИКС Холдинга». Абонентский терминал «Бюро 1440» обеспечивал передачу данных через спутниковую сеть, а подключенный к нему планшет Kvadra_T компании Yadro – доступ к системе электронного голосования.

Голосование в поселке Нельмин-Нос стало одним из практических сценариев применения низкоорбитальной спутниковой связи в Арктике. Такие испытания позволяют проверить работу сервиса в реальных условиях и его готовность к задачам будущих пользователей. Создаваемая система «Бюро 1440» призвана обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории России, включая районы без устойчивого покрытия наземными сетями.

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«С августа мы проводим тестовые включения с будущими пользователями сервиса -в удаленных населенных пунктах и на железной дороге. Каждый такой проект позволяет проверить всю цепочку: от спутникового канала и абонентского терминала до работы конкретного цифрового сервиса. В поселке Нельмин-Нос через нашу сеть жители участвовали в дистанционном электронном голосовании. Для нас это практический опыт, который мы учитываем при подготовке сервиса к эксплуатации», – отметил генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков.

«Жители за полярным кругом в далеком поселке Ненецкого автономного округа смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием благодаря спутниковой связи нового поколения. Голосование прошло успешно», – сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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