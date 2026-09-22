«ПУМА Биллинг» поставит «СберМобайлу» отечественный OCS-модуль

«ПУМА Биллинг» и «СберМобайл» подписали контракт на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Решение будет использоваться для тарификации услуг связи и управления балансами абонентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «ПУМА Биллинг».

При выборе OCS «СберМобайл» ориентировался на технологическую зрелость решения, гибкость настройки под бизнес-задачи и возможности дальнейшего развития. Одним из ключевых требований стала способность платформы масштабироваться вместе с оператором, поддерживать запуск новых продуктов и сервисов и снижать зависимость от зарубежных компонентов.

OCS от «ПУМА Биллинг» позволит «СберМобайлу» обрабатывать растущие объемы операций и развивать продуктовые предложения на базе отечественного решения.

Важной частью соглашения стало право «СберМобайла» самостоятельно дорабатывать программный продукт. Это позволит оператору адаптировать функциональность OCS под собственную ИТ-архитектуру и бизнес-задачи, а также оперативно вносить необходимые изменения без зависимости от цикла разработки поставщика.

«ПУМА Биллинг» развивает BSS-платформу на едином технологическом ядре и одной кодовой базе, что позволяет быстрее развивать продукт, регулярно выпускать обновления и использовать ИИ в процессе разработки отдельных модулей при сохранении проверки и тестирования за специалистами. Сотрудничество со «СберМобайлом» стало еще одним проектом для компании в области развития отечественной инфраструктуры для операторов связи.