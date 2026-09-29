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«РТК-Сервис» обновил архитектуру качества связи на сетях «Ростелекома»

Системный интегратор «РТК-Сервис» по заказу федерального оператора связи разработал новые высокоуровневые архитектурные решения для повышения качества обслуживания. Предложенные дизайны охватывают все ключевые типы маршрутизаторов и задают единые стандарты QoS на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В связи с переходом «Ростелекома» на обновленную сервисную модель QoS (Quality of Service), использующую восемь очередей (8 Forwarding Class) для пропуска трафика, «РТК-Сервис» разработал новые высокоуровневые дизайны (HLD) для ключевых типов сетевого оборудования.

В условиях непрерывного роста абонентской базы и кратного увеличения объема передаваемых данных операторы связи сталкиваются с необходимостью эффективного управления сетевыми ресурсами. Современный трафик, включающий потоковое видео, голосовые сервисы, видеозвонки, системы видеонаблюдения и социально значимые ресурсы, создает значительную нагрузку на транспортные сети. Возможности оперативного наращивания пропускной способности каналов связи зачастую ограничены, что делает приоритетной задачу повышения качества обслуживания на основе технологических решений QoS.

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Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Внедрение обновленной сервисной модели QoS — необходимый шаг для повышения надежности и управляемости нашей сети. В условиях непрерывного роста трафика для нас критически важно иметь партнера с глубокой инженерной экспертизой и компетенциями для работы на любом оборудовании. Команда «РТК-Сервис» в очередной раз продемонстрировала такой подход, предложив решения, которые не только отвечают нашим текущим задачам, но и закладывают прочную архитектурную основу на перспективу».

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис»: «Новая модель QoS на базе восьми очередей обеспечивает более предсказуемое качество обслуживания и масштабируемость услуг, что является критическим фактором для роста цифровой инфраструктуры наших клиентов. Дизайны, разработанные нашими инженерами, позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, сохраняя высокую надежность и прозрачность процессов. Они не только учитывают архитектурные особенности используемых платформ, но и задают стандарты для организации качества обслуживания на ближайшие годы».

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