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IP-телефонию Mango Office интегрировали в платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В»

Теперь пользователи платформы автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» (ранее SberCRM) могут выбрать Mango Office в качестве оператора связи. Клиенты сервиса, которые впервые подключаются к IP-телефонии Mango Office, получают полный набор цифровых продуктов для работы с клиентами (виртуальная АТС, корпоративный мессенджер с видеозвонками Mango Talker, контакт-центр, агрегатор чатов «Манго Диалоги», речевая аналитика, коллтрекинг) со скидкой 40% от вендора. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Платформа автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» с возможностями IP-телефонии Mango Office актуальна сотрудникам контакт-центров, отделов продаж и служб поддержки клиентов.

Решение позволяет общаться с клиентами во всех каналах связи без переключения между вкладками, использования сторонних приложений и телефонов. Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы фиксируются с указанием даты, времени и длительности диалога. Менеджеру достаточно сделать один клик, чтобы позвонить клиенту.

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Платформа автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» позволяет оставлять комментарии в карточке звонка во время разговора и прослушивать аудиозаписи звонков после их завершения. Это помогает анализировать успешные диалоги, разбирать причины неудачных телефонных разговоров и улучшать общение с клиентами.

Платформа дает возможность объективно распределять нагрузку между сотрудниками и оптимизировать рутинные процессы. История звонков сохраняется автоматически, а стандартные задачи, такие как создание контактов или обновление данных о сделках, больше не требуют времени менеджеров.

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