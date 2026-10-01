КНИТУ завершил пилот платформы Dion: качество и стабильность звонков в вузе выросли на 30%

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) завершил пилотное использование платформы корпоративных коммуникаций Dion от ИТ-холдинга «Т1». В рамках проекта вуз перенес на нее работу, которая раньше велась в Microsoft Teams. Сейчас платформой пользуются сотрудники вуза, в 2027 г. запланировано расширение аудитории до 3 тыс. человек, в том числе для связи между подразделениями, расположенными в разных корпусах и городах. В дальнейшем запланирован полноценный переход на платформу всего вуза, с подключением 20 тыс. студентов.

За первые три недели использования Dion удалось закрыть основные сценарии взаимодействия внутри вуза — рабочие чаты, видеоконференции и календарь. При выборе платформы университет уделял особое внимание стабильности видеосвязи, качеству сигнала, простоте использования и возможности одновременно подключать большое количество участников. По итогам пилота пользователи вуза положительно оценили работу Dion и его функций для ежедневного общения. По предварительным оценкам, качество и стабильность звонков после перехода на него выросли на 30%.

В 2027 г. КНИТУ планирует распространить использование Dion на весь образовательный процесс. В I квартале 2027 г. режим вебинара также предполагается интегрировать с электронным расписанием университета, чтобы упростить запуск онлайн-мероприятий для преподавателей и студентов.

«Для нас было важно получить простой и надежный инструмент для повседневного общения, который можно быстро масштабировать на большую аудиторию. Первый этап показал, что Dion позволяет закрыть основные сценарии внутреннего взаимодействия и использовать единую среду для коммуникации сотрудников разных подразделений. Теперь мы планируем расширять использование платформы и постепенно подключать к ней образовательные сценарии», — сказал Юрий Беркман, директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ.

«Для университетов особенно важно, чтобы единая цифровая среда могла масштабироваться вместе с задачами организации — от повседневного рабочего взаимодействия до образовательных мероприятий с большой аудиторией. Облачный формат Dion позволяет запускать коммуникационные сервисы без сложного развертывания собственной инфраструктуры. Опыт КНИТУ показывает, как после успешного пилотирования платформа может постепенно расширяться на новые сценарии использования — в том числе на работу со студентами и проведение учебных мероприятий», — отметил Дмитрий Денисов, бизнес-лидер платформы Dion, ИТ-холдинг «Т1».