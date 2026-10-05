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«МегаФон» впервые протестировал работу 5G-роутера

Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» впервые провели тесты 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей компанией «СофтМастер». Устройство успешно прошло требуемые сценарии проверки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С помощью 5G-роутера можно использовать мобильную сеть не только на смартфонах, но и как источник интернет-соединения для домашних девайсов. Он принимает сигнал от базовой станции, а затем создает локальную сеть, к которой пользователь подключает смартфон, компьютер, телевизор и другую технику. Поэтому самому устройству не обязательно поддерживать технологию — достаточно возможности подключиться к роутеру по Wi-Fi или кабелю.

В ходе испытаний специалисты подтвердили заявленные производителем показатели скорости передачи данных, корректность работы агрегации несущих частот и поддержку 5G-диапазонов. Кроме того, роутер исправно выполнял переход между разными технологиями без разрыва соединения.

«При тестировании абонентского оборудования важно проверить, как устройство ведет себя не только в штатном режиме, но и при изменении условий подключения к сети. Для 5G-роутера это особенно актуально, поскольку он используется как точка доступа сразу для нескольких пользовательских устройств. Проведенные испытания позволяют оценить стабильность его работы и убедиться, что заявленные производителем характеристики соответствуют реальной работе устройства в сети», — сказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

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Wewins C150 уже представлен на мировом рынке, а полученные данные по итогам испытаний российской адаптации были переданы специалистам «СофтМастера» и будут учтены при дальнейшем совершенствовании устройства. Для работы в российских сетях роутер был адаптирован «СофтМастером» с учетом требований «МегаФона» к радиочастотным параметрам. Кроме того, интерфейс устройства был переведен на русский язык.

«СофтМастер всегда стоял у истоков внедрения передовых технологий и обеспечивал российский рынок операторов связи новейшими телекоммуникационными устройствами. Мы заранее подготовились к развитию сетей пятого поколения в России и готовы одними из первых предложить рынку современные девайсы, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами мобильного интернета 5G — прежде всего высокой скоростью передачи данных и стабильным соединением», — сказал генеральный директор компании «СофтМастер» Дмитрий Кожевников.

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