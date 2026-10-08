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МТС научила виртуального секретаря отвечать на пропущенные звонки голосом абонента

ПАО «МТС» сообщает о том, что первой на российском телеком-рынке научила голосового секретаря абонента копировать голос и стиль речи пользователя. Автоответчик заговорит голосом, который ему присвоит абонент через мобильное приложение «Мой МТС». Новая функция, разработанная с помощью технологий VoiceTech, сделает коммуникацию между абонентами более естественной и комфортной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для использования функции «Свой голос» абоненту необходимо записать короткий образец речи в приложении Мой МТС. ИИ-алгоритмы обработают полученный голос, учитывая индивидуальные паттерны и особенности речи. После обработки «МТС Секретарь» сможет отвечать на звонки голосом, присвоенным пользователем, тем самым делая разговор более человечным и комфортным. Запись голоса относится к персональным данным и находится в особо защищённом контуре, к содержанию записи имеет доступ только сам пользователь.

Новая функция отвечает на запрос пользователей: по данным МТС, 30% россиян хотели бы, чтобы автоответчик мог отвечать их голосом. По мнению респондентов, это сделает пропущенный звонок более человечным, вследствие чего звонившие пользователи будут чаще оставлять голосовые сообщения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Свой голос» пока работает в тестовом режиме на ограниченной базе абонентов «МТС Секретаря», а в дальнейшем он станет дополнением функционала для всех пользователей решения.

«МТС продолжает расширять возможности «МТС Секретаря» – умного помощника абонента – с помощью передовых технологий VoiceTech. Функция «Свой голос» – первый на российском телекоммуникационном рынке опыт, когда автоответчик говорит голосом человека. Уверен, что в перспективе она изменит представление о звонках, сделав их более человечными для абонентов МТС», – сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

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