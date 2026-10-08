МТС научила виртуального секретаря отвечать на пропущенные звонки голосом абонента

ПАО «МТС» сообщает о том, что первой на российском телеком-рынке научила голосового секретаря абонента копировать голос и стиль речи пользователя. Автоответчик заговорит голосом, который ему присвоит абонент через мобильное приложение «Мой МТС». Новая функция, разработанная с помощью технологий VoiceTech, сделает коммуникацию между абонентами более естественной и комфортной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для использования функции «Свой голос» абоненту необходимо записать короткий образец речи в приложении Мой МТС. ИИ-алгоритмы обработают полученный голос, учитывая индивидуальные паттерны и особенности речи. После обработки «МТС Секретарь» сможет отвечать на звонки голосом, присвоенным пользователем, тем самым делая разговор более человечным и комфортным. Запись голоса относится к персональным данным и находится в особо защищённом контуре, к содержанию записи имеет доступ только сам пользователь.

Новая функция отвечает на запрос пользователей: по данным МТС, 30% россиян хотели бы, чтобы автоответчик мог отвечать их голосом. По мнению респондентов, это сделает пропущенный звонок более человечным, вследствие чего звонившие пользователи будут чаще оставлять голосовые сообщения.

«Свой голос» пока работает в тестовом режиме на ограниченной базе абонентов «МТС Секретаря», а в дальнейшем он станет дополнением функционала для всех пользователей решения.

«МТС продолжает расширять возможности «МТС Секретаря» – умного помощника абонента – с помощью передовых технологий VoiceTech. Функция «Свой голос» – первый на российском телекоммуникационном рынке опыт, когда автоответчик говорит голосом человека. Уверен, что в перспективе она изменит представление о звонках, сделав их более человечными для абонентов МТС», – сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.