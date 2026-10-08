МТС поможет обеспечить связью отдаленные и труднодоступные улусы Якутии

МТС выводит на телекоммуникационный рынок России быстровозводимую многофункциональную опору, которая способна обеспечить мобильной связью удаленные и малонаселенные территории, где отсутствует возможность подключения к электросетям. Комплекс представили на форуме «Цифровые решения», который проходит в Москве в эти дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G на промышленных объектах. Опора собирается за три часа силами трех человек и краном автоманипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл повторяется.

Кроме того, к началу 2027 г. МТС планирует поставить в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов. Они также предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на удаленных территориях. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

«С помощью быстровозводимых опор и АКМС мы готовы обеспечивать мобильную связь в труднодоступных районах Якутии, где нет централизованного электроснабжения и сотовой связи. На обширной территории Якутии расположены уникальные природные и индустриальные локации – от гигантских карьеров и заброшенных шахт до туристических зон, где путешественники вынуждены рассчитывать только на себя и спутниковую связь. Такие решения необходимы и везде, где связь требуется временно и ее нельзя развернуть обычным способом: на массовых мероприятиях, в поисково-спасательных операциях, при ликвидации ЧС или экологическом мониторинге», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.