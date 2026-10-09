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Интернет без барьеров: «МегаФон» улучшил качество связи в Кувшинове

«МегаФон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из развивающихся городов Тверской области — Кувшиново. Как отмечают специалисты компании, в результате проведенных работ зона покрытия мобильного интернета увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация и строительство новых объектов связи позволили увеличить 4G-покрытие в жилых микрорайонах города за счёт использования низкочастотного диапазона LTE, обладающего высокой проникающей способностью сотового сигнала и увеличенным радиусом охвата. Благодаря проведённому апгрейду сети абоненты получили стабильную работу всех привычных цифровых сервисов и возможность делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузки в каждой точке города.

Использование низкочастотного диапазона позволило значительно расширить радиус действия базовых станций и улучшить проникновение сигнала внутрь зданий на улицах Октябрьской, Маяковского, Урицкого, Радищева, Челюскинцев, а также Ломоносова, Чкалова и других.

Модернизация оборудования также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. По данным оператора, уже более 70% разговоров горожане Кувшинова проводят в сетях четвёртого поколения, а количество цифровых звонков с начала года выросло в 1,6 раза.

«Развивая инфраструктуру связи в Тверской области, мы уделяем особое внимание небольшим городам и районным центрам. Расширение зоны покрытия 4G в Кувшинове позволило ликвидировать так называемые „белые пятна“ внутри жилых массивов и на промышленных площадках города. Низкие частоты обладают великолепной проникающей способностью, гарантируя надежный сигнал внутри квартир, частных домов и социальных объектов. Для нас важно, чтобы каждый абонент имел равный доступ к современным технологиям независимо от того, где он находится», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Также инженеры оператора построили новые телеком-объекты у деревни Могилевка, расположенной на трассе ТоржокОсташков. Данная автодорога является ключевым туристическим и логистическим маршрутом, ведущим из центральной части Тверского региона к озеру Селигер, и является востребованной у туристов, особенно в летний период отпусков и каникул.

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