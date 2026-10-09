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Компания «ТрансТелеКом» обеспечила Wi-Fi для пассажиров нового бизнес-зала на вокзале Краснодар-1

На вокзале Краснодар-1 открылся новый бизнес-зал. Для его посетителей организован беспроводной доступ в интернет, оператором услуги выступает компания «ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Краснодар-1 традиционно входит в число лидеров по объему скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi. Вокзал является одним из ключевых узлов всей Северо-Кавказской железной дороги и ежедневно принимает десятки поездов и тысячи путешественников, которые отправляются отсюда на черноморские курорты, в города европейской части России и на Урал. Доступ к Wi-Fi сегодня – базовая потребность посетителей вокзалов и станций, которым особенно важно оставаться на связи и оперативно находить нужную информацию.

На черноморском побережье недавно были модернизированы бизнес-залы вокзалов в Сочи и Адлере. Обновленные пространства, расширенные в связи с большой востребованностью, также подключены к Wi-Fi от компании «ТрансТелеКом».

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