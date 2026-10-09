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Минцифры обеспечит контроль обоснованности тарифов на услуги связи

Стоимость услуг связи операторы устанавливают самостоятельно. При этом любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом уровня инфляции. При необходимости обоснованность изменения цен проверяет ФАС России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Перед операторами стоят масштабные задачи: развитие сетей 5G на российских базовых станциях; расширение покрытия и увеличение мощности сетей с учетом роста трафика; переход на отечественное ПО; обеспечение безопасности КИИ и защита объектов инфраструктуры; развитие инфраструктуры LTE в малочисленных населённых пунктах и на автомобильных дорогах.

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Выполнение этих задач требует значительных вложений. Операторы должны показать, на какие конкретные проекты будут направлены дополнительные средства.

Минцифры считает, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. Это ориентир для оценки тарифной политики, а не автоматическая привязка к коммунальным платежам.

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