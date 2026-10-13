МТС запустила pLTE на одном из крупнейших месторождений Дальнего Востока

МТС объявила о развертывании частной сети Private LTE на одном из крупнейших месторождений Дальневосточного федерального округа. Беспроводная LTE-сеть обеспечивает высокую скорость передачи данных между горной техникой, мобильными устройствами сотрудников и производственными системами на территории карьера. В дальнейшем объект сможет перейти и на технологию Private 5G с более широкими возможностями для передачи данных и промышленной автоматизации, в том числе при использовании беспилотной техники.

К сети подключено до 150 единиц техники. За счет подключения к частной защищенной сети pLTE диспетчерам доступна высокая скорость передачи данных о местоположении машин, уровне топлива и техническом состоянии оборудования, что позволяет оперативно контролировать работу техники и безопасную работу.

Сеть pLTE также используется для ежедневной работы сотрудников: 120 мобильных устройств подключены к системе управления техническим обслуживанием и ремонтом. С их помощью специалисты могут проводить осмотр техники и сразу передавать результаты в производственные системы, без необходимости возвращаться к стационарному рабочему месту.

При создании стабильной сети связи МТС учла сложный рельеф объекта и суровые погодные условия. В составе сети используется георезервированное отечественное ядро pLTE, разработанное НТЦ «Протей», что повышает отказоустойчивость телеком-инфраструктуры.

Развитие частной сети создает основу для дальнейшего расширения цифровых сценариев на предприятии. По мере роста потребностей производства инфраструктура связи может масштабироваться за счет подключения новых устройств, промышленного видеонаблюдения и датчиков. Такие решения позволят постепенно переводить на автоматизированное управление производственные операции и повышать безопасность работы в карьере.

«МТС создала устойчивую телеком-инфраструктуру для бесперебойной работы даже в сложных погодных условиях. Благодаря нашим технологиям заказчик в режиме реального времени получает информацию о работе техники и поддерживает безопасную работу сотрудников. При этом сеть будет развиваться по мере повышения потребностей предприятия, что станет драйвером для расширения использования цифровых сервисов МТС», – отметил руководитель центра промышленной связи и отраслевой архитектуры МТС Павел Бахтеяров.