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Минцифры: услугой сохранения номера при переезде в другой регион уже воспользовались более 87 тыс. человек

С 1 сентября 2026 г. абоненты могут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион, как оставаясь у текущего оператора связи, так и переходя к новому. До этого перенос номера был возможен только внутри одного субъекта России. Услуга пользуется популярностью. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первые итоги

На текущий момент сервисом воспользовались более 87 тыс. граждан.

Из них 9 тыс. человек после переезда в другой регион остались у своих операторов и выбрали тарифы и условия обслуживания, которые действуют на новом месте жительства.

Зачем это абонентам

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Новый сервис позволяет: оставить свой мобильный номер — он сохранится за абонентом в любом регионе; выбирать наиболее выгодные условия среди предложений операторов связи в новом регионе; сэкономить время — не придется менять номер в большом количестве сервисов и аккаунтов, например на «Госуслугах», в банках, на маркетплейсах, в соцсетях.

Востребованность услуги переноса номера

Всего за девять месяцев 2026 гю перенесено более 6,3 млн номеров, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Это говорит о востребованности услуги сохранения номера при смене оператора у абонентов.

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