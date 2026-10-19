«ЭР-Телеком Холдинг» запустил в Перми производство умных домофонов собственной разработки

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру»), российская цифровая инфраструктурная компания, объявила о запуске собственного производства домофонных панелей на заводе «Морион» в Перми. Этот шаг позволяет компании полностью замкнуть цикл создания продукта: от разработки облачной платформы и мобильного приложения до производства оборудования.

Развертывание производства в России – стратегический вклад компании в технологический суверенитет страны. Локализация цикла производства – от сборки до тестирования – исключает зависимость от зарубежных поставщиков устройств, гарантируя стабильность поставок оборудования для цифровизации российских регионов.

Новая домофонная панель оснащена камерой 5 Мп с HDR и инфракрасной подсветкой, качественным дисплеем и системой двусторонней аудиосвязи с защитой микрофона и динамика. Корпус из прочного алюминиевого сплава выдерживает экстремальные температуры от −45 до +40 °C. Устройство поддерживает разные способы доступа в подъезд - через ключ, мобильное приложение или код, а также интегрировано с системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Домофония является одним из ключевых направлений компании: под брендом «Дом.ру» она обслуживает более 180 тыс. подъездов в 51 городе страны. Этот масштаб стал основой для создания собственной домофонной панели. Инженеры холдинга проанализировали опыт эксплуатации десятков тысяч домофонов и сформулировали более 600 требований к новому устройству, включая стойкость к механическим повреждениям и работу при экстремальных температурах.

«Цифровые домофоны становятся полноценным элементом инфраструктуры умного города. Эффективность подтверждена статистикой: в домах с современными домофонными панелями фиксируется снижение уровня преступности и вандализма. К примеру, в Санкт-Петербурге внедрение умных домофонов помогло добиться снижения уличной преступности на 40%. Мы планируем производить домофоны нового поколения как для собственной домофонной сети, так и для наших партнеров в России и за рубежом», – отметили в компании.

«ЭР-Телеком Холдинг» продолжает реализацию стратегии по созданию умной и безопасной городской среды, опираясь на собственные технологические разработки и производственную базу в России.