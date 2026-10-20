«МегаФон» усилил сеть на севере Курска

Новые цифровые возможности появились у жителей северной части Курска. Теперь местным жителям доступна более высокая скорость мобильного интернета, а соединение будет стабильным даже в период пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в районе крупного торгового центра и модернизировали существующую инфраструктуру на улице Росинка, где находится одноименный жилой комплекс. В нем проживают около 500 человек. После проведенных технических работ скорость передачи данных в этой локации достигает 50 Мбит/с — этого достаточно для комфортного использования цифровых сервисов.

В новых микрорайонах наблюдается рост интернет-трафика, потому что здесь живут в основном молодые семьи. Многие работают и учатся удаленно, подключают систему «умный дом», пользуются различными цифровыми сервисами, общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Например, в регионе с начала года трафик на онлайн-кинотеатры вырос почти в пять раз, на образовательные ресурсы — на 30%, увеличился и спрос на сайты родительского контроля.

«В каждой точке города комбинации частотных диапазонов 4G были подобраны в зависимости от плотности населения, рельефа местности, особенностей городского ландшафта и загруженности существующих базовых станций. Такой подход позволяет равномерно распределить мощности инфраструктуры и обеспечить ее максимально эффективную производительность», — сказал Алексей Постников, директор «МегаФона» в Курской области.

В 2026 г. в Курской области специалисты оператора модернизировали более 180 телеком‑объектов как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Новое качество интернета и голосовых услуг стало доступно жителям городов Железногорск, Фатеж, Льгов, сел Клюква, Малое Городьково и Шумаково, а также поселка Кировский.