CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Инфраструктура
|

Сервисные маршрутизаторы МТС включены в реестр отечественного ПО

МТС объявляет о том, что сервисные маршрутизаторы BRAS/BNGi собственной разработки МТС включены в Реестр российского программного обеспечения. Эти маршрутизаторы заменили оборудование иностранных производителей в сети МТС во многих регионах России и являются ключевым элементом проекта модернизации ядра транспортной сети фиксированного интернета стоимостью 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соответствующая реестровая запись №35575 произведена на основании поручения Минцифры России от 5 октября 2026 г. Сервисные маршрутизаторы являются одним из важных элементов инфраструктуры оператора связи, которые управляют подключением абонентов к фиксированному интернету.

После ухода из России основных вендоров сетевого оборудования – Cisco, Juniper и Huawei – МТС в конце 2024 г. самостоятельно создала собственное решение – сервисные маршрутизаторы в виде ПО, которые устанавливаются на широко распространенные сервера архитектуры х86. В зависимости от конфигурации сервера, ПО обеспечивает пропускную способность маршрутизатора от 40 до 200 Гбит/с.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В начале 2025 г. компания получила на сервисный маршрутизатор МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и на сегодня ввела в эксплуатацию комплекты оборудования в 23 регионах России. Ранее МТС сообщала, что вложит в 2026-2027 годах 1 млрд руб. в модернизацию и расширения ядра транспортной сети фиксированного ШПД в 26 регионах России. Значительная часть этих средств пойдет на установку этих сервисных маршрутизаторов.

«За строкой записи в реестре почти год кропотливой работы целой команды, сотни страниц документации – от описания архитектуры софта, разработки инструкций и спецификации до подготовки контрольного экземпляра ПО для экспертного совета. Вхождение в реестр российского ПО – это не только признание качества нашего продукта, но и перспективы его развития и новые возможности, влияющие на снижение стоимости нашего решения», – отметил директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Украина атаковала российскую телефонную компанию. Есть погибшие

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще