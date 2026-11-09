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МТС прокачала сеть в долине пещер и кварцевых карьеров

МТС усилила сеть в поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района. Это место известно памятниками природы и привлекает туристов пещерами и кварцевым карьером. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета МТС для местных жителей и туристов выросла на 20%. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в рабочем поселке Красный Гуляй, где проживает больше 2,5 тыс. человек. Обновленная сеть МТС охватывает жилые дома, социальные объекты, включая школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Теперь местные жители даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, корпоративными сервисами и быть на связи с близкими.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Новую сеть МТС могут оценить и многочисленные туристы, которые приезжают в поселок для активного отдыха и знакомства с местным колоритом. В окрестностях поселка Красный Гуляй находятся комплекс карстовых пещер на Змеиной горке и бывший карьер по добыче кварцевого песчаника. Оба места имеют статус памятников природы. Комплекс карстовых пещер представляет собой цепь карстовых разломов с гротами и пещерами, где обитают летучие мыши. Кварцевый карьер известен тем, что в начале XX века камень отсюда использовали для строительства моста через Волгу в районе Ульяновска. Сегодня карьер представляет собой уникальный ландшафт: резкие скалы и нагромождения камней создают ощущение нахождения на другой планете. С доступом к сотовой связи путешествия в эти места станут значительно безопаснее. Туристы в режиме онлайн смогут делиться своими впечатлениями, а в случае необходимости – позвать на помощь.

«Мы стремимся к тому, чтобы устойчивое покрытие было доступно везде. Так как Ульяновская область интересна туристам своей историей, природными ландшафтами и уникальными местами, мы улучшаем связь и в отдаленных населенных пунктах, чтобы путешествия по региону были комфортными. Конечно, при строительстве сети мы не забываем и о крупных городах – недавно МТС усилила сеть в столице региона и на ведущих к ней ключевых автодорогах», — сказал директор МТС в Ульяновской области Артём Ладьянов.

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