Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей

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Для жестких условий эксплуатации

Компания «Сибур» объявила о завершении разработки беспроводного взрывозащищеннного маяка iBeacon для работы в составе сети интернета вещей на предприятиях компании. Маяк, созданный совместно с компанией KODE, обеспечит позиционирование сотрудников внутри помещений и установок без покрытия GPS.

Разработчики называют iBeacon уникальным устройством: радиомаяк можно эксплуатировать в жестких условиях, он взрывозащищенный и искробезопасный, работает при температурах до -56°С. В компании отмечают, что радиомаяк iBeacon стал первым устройством «Сибура» в новой линейке IIoT-оборудования собственной разработки для применения на опасных производственных объектах.

Василий Ежов, владелец продукта промышленный интернет вещей, «Сибур Холдинг», отметил: «Технологии интернета вещей служат для автоматизации некритичных процессов на производстве, автоматизации сбора различных данных, а также для повышения уровня безопасности на производстве. Для того чтобы оперативно реагировать на разные ситуации, необходимо всегда знать, где находятся сотрудники. Для этого были разработаны взрывозащищённые беспроводные маяки iBeacon, работающие на основе протокола Bluetooth LE. Конструкция и характеристики этого оборудования позволяют использовать его на всех предприятиях «Сибура».

Как работает радиомаяк iBeacon

Производства «Сибура» расположены в разных географических локациях, в том числе в северных зонах с суровыми климатическими условиями. Радиомаяки размещаются на установках вне помещений и должны корректно работать как при высоких, так и при низких температурах. Также на предприятиях есть опасные производственные объекты, поэтому конструкция любого оборудования должна соответствовать нормам эксплуатации.

Радиомаяк iBeacon производства «Сибура»

Радиомаяк iBeacon представляет собой независимое автономное устройство с собственными настройками. Каждый маяк передает собственные координаты, с которыми работает IIoT-платформа предприятия.

Как рассказали CNews в компании, сигнал радиомаяков могут сканировать смартфоны или носимые устройства с поддержкой Bluetooth LE, например, каски, браслеты, спецодежда. В случае возникновения нештатной ситуации это позволит передать диспетчеру всю необходимую информацию для оперативного принятия мер: данные о сотруднике, о событии, его местонахождение.

Носимые устройства персонала будут работать как с GPS (на открытых пространствах), так и в зонах, где нет сигнала GPS, - для позиционирования сотрудников в пределах всего предприятия. Таким образом indoor-платформа маяков iBeacon будет интегрирована c outdoor-окружением на основе GPS с единым покрытием для точного определения местоположения сотрудника на производстве, в том числе, для принятия оперативных мер при нештатных ситуациях.

Радиомаяки iBeacon будут использоваться приложением для мобильного ТОиР (технологическое обслуживание и ремонт) и другими цифровыми продуктами, которым требуется позиционирование устройства.

Партнерская компания KODE выступила в рамках проекта разработчиком аппаратной платформы iBeacon и встроенного ПО по техническому заданию «Сибура» в рамках развития продуктов IIoT и цифровизации процессов. Разработкой IIoT-платформы занимается внутренняя команда «Сибура». Специализированная аппаратная архитектура iBeacon была создана из доступных на рынке компонентов с учетом жестких условий эксплуатации устройства.

Евгений Ерин, генеральный директор томского офиса KODE, отметил: «Эксплуатация специализированных электронных устройств на промышленных объектах диктует ряд специфичных индустриальных требований. Это устойчивость к экстремально низким температурам, высокий IP-фактор пылевлагозащищенности, многолетняя работа от одного заряда батареи, а также взрывозащищенное исполнение с сертификацией по требованиям РФ. На рынке отсутствуют готовые решения, полностью отвечающие таким требованиям, имеющие экономически обоснованную стоимость и производимые на территории России по стандартам взрывозащищённости. В свете этого разработанное нами с компанией «Сибур» решение взрывозащищённого индустриального маяка iBeacon является уникальным».

Радиомаяк iBeacon работает в диапазоне частот 2402-2480 МГц. Питание устройства обеспечивается от литий-тионилхлоридной (Li-SOCl2) батареи с напряжением 3,6 В. Благодаря чрезвычайно экономичному расходу энергии (рабочий ток маяка не превышает 350 мкА), маяк способен работать без замены батареи более 5 лет.

Климатические испытания iBeacon проводились в аттестованной климатической камере, способной выдать диапазон температур, соответствующих условиям эксплуатации устройства. По итогам сертификации радиомаяк аттестован для работы в диапазоне температур от -56°С до +55°С.

Сертификация на взрывозащиту в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) производилась в одном из аккредитованных центров. Согласно итогам сертификации, радиомаяк iBeacon получил маркировку взрывозащиты 1Ex ia IIC T4 и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 уровня IP66.

Сертификация радиомаяка iBeacon на взрывозащиту

Для управления маяком разработано специальное мобильное приложение на платформе Android, позволяющее настроить все параметры оборудования или обновить программное обеспечение. Уровень заряда батареи маяка также транслируется в мобильное приложение.

Развертывание проекта и дальнейшие перспективы

Как рассказали CNews в «Сибуре», развертывание маяков iBeacon планируется в больших количествах – тысячами штук, в рамках предприятий всего холдинга. Пилотная партия будет установлена зимой до конца 2019 г., масштабное внедрение начинается в следующем году.

В «Сибуре» уже применяются инструменты Big Data для максимизации производительности установок и повышения качества продукции, мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, видеоаналитика, роботы, дроны и другие цифровые продукты.

Цифровая трансформация компании производится по нескольким направлениям. Это продвинутая аналитика – использование больших данных для принятия решений, цифровизация процессов – упрощения с использованием приложений, мобильных устройств, Индустрия 4.0 – внедрение программно-аппаратных решений в производственные процессы, лаборатория инноваций – тестирование роботов, БПЛА, экзоскелетов и других новейших инструментов.

Также в «Сибуре» ведется работа над структуризацией корпоративных данных с помощью озера данных, которое накапливает информацию и предоставляет ее сотрудникам и ИТ-системам.

Компания предпринимает дальнейшие шаги по разворачиванию промышленного интернета вещей в рамках предприятий холдинга. В настоящее время производится развертывание LoRaWAN-сетей и установка LoRaWAN-датчиков. Там, где возможно, используются существующие решения, а также готовятся взрывозащищенные датчики собственной разработки. В компании также прорабатывается возможность использования различных носимых устройств – браслетов, футболок с телеметрическим модулем и т.д.

Как рассказали CNews в «Сибуре», в компании также рассматривают возможность продажи собственных наработок промышленного интернета вещей внешним организациям. Так, в настоящее время в «Сибуре» прорабатывается модель организации таких продаж.