Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября

17 сентября 2019 г.CNews проведет в Москве конференцию «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

17 сентября 2019 г.CNews проведет в Москве конференцию «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

По данным iKS-Consulting, российский рынок публичных облачных сервисов вырос на 25%, его объем составляет 68,4 млрд руб. В ближайшие годы он будет увеличиваться в среднем на 23% в год. Темпы роста российского рынка чуть выше мирового, который, по данным Gartner, вырос на 19% за год, достигнув $182,4 млрд.

Крупнейшим сегментом рынка остается SaaS. Россия постепенно становится экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., в сегменте SaaS. В выручке сегмента IaaS на зарубежных заказчиков приходится 2,2%, или 380 млн руб.

Что движет российскими поставщиками облачных услуг и что ограничивает рост рынка? Какие инновационные разработки повлияют на расширение спектра облачных услуг и какие направления будут активно расти в ближайшие годы? Об этом эксперты рынка облачных сервисов расскажут на конференции.

Основные темы для обсуждения

Рынок облачных услуг в России

Российский рынок облачных услуг: когда ожидать консолидации и кто займет ключевые позиции;

Экспорт облачных услуг: как продавать IaaS на Запад;

Как повышение доверия к облакам меняет требования заказчиков;

Облачные услуги как драйвер цифровизации.

Технологии

Гиперконвергенция как способ сокращения затрат;

Облака для разработчиков: что умеет контейнерная виртуализация?

Что нового в облаке: Sensor as a Service, Data as a Service и др.?

Как повторить Amazon: кто из российских провайдеров сможет предоставить полный комплекс облачных сервисов?

Как обеспечить отказоустойчивость критически важных систем в облаке?

Облачные системы интернета вещей: будущее уже здесь.

Государство и облака

Почему госзаказчики все еще выбирают частное облако?

Какова роль государства в развитии облачного рынка?

Опыт: как госструктуры мигрируют в облака;

Безопасность и непрерывность: как реализовать ключевые требования к сервисам госуслуг?

Инвестиции и прибыль

Скорость важнее стоимости: как облачные сервисы сокращают время вывода новых продуктов на рынок;

Малый бизнес в облаках: драйвер или балласт?

Опыт: сокращение затрат на ИТ с переходом на облачные решения.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

Докладчики и участники дискуссии:

Алексей Москвин, первый заместитель министра - начальник управления ИТ-проектов министерства информационных технологий и связи Нижегородской области;

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурстранс»;

Павел Пальников, директор департамента инфраструктурных решений, BIOCAD;

Николай Апасов, директор по инфраструктуре, «Альфастрахование»;

Николай Галкин, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella Россия;

Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, банк «Зенит»;

Артем Носенко, старший системный архитектор по облачным сервисам IBM в России и CEE;

Алексей Трубинов, директор по продажам департамента Маркетплейса OCS;

Всеволод Вайнер, руководитель направления Cloud, G-Core Labs;

Геннадий Бородин, консультант по решениям, Hitachi Vantara;

Сергей Зинкевич, продакт-менеджер, «Крок Облачные сервисы»;

Представители компаний «Сберклауд», «Корпсофт24».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей ИТ-отделов компаний различных секторов бизнеса участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36, доб. 400, 401, 402, 403, 404 , e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.