CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения
Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. достигла ₽104,1 млрд. Это на 13,3% больше прошлогоднего показателя. На место уходящих с рынка по разным причинам крупных компаний моментально приходят другие игроки.
Компаний меньше – выручка больше
Совокупная выручка участников подготовленного CNews Analytics рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. выросла на 13,3% и составила ₽104,1 млрд. Таким образом, на смену начавшемуся в 2012 году падению и стагнации рынка (с небольшим техническим скачком вверх в 2015 г., вызванным появлением в рейтинге нового крупного игрока – «Воентелекома»), похоже, приходит оживление.
За последние два года из рейтинга исчезли несколько крупных игроков: «Воентелеком», «Астерос», «Техносерв», Luxoft и Maykor. В 3 раза сократилась выручка «Компьюлинка» – компания пока еще участвует в рейтинге, но о ее проблемах известно давно. Это дало возможность подняться в рейтинге другим компаниям. В первую очередь, это компания «Талмер», которая в 2018 г. выросла почти на 650% благодаря заключению ряда крупных контрактов на поставку оборудования, строительство ЦОД, создание сетевых инфраструктур, разработку решений с применением больших данных. В числе рекордсменов 2018 г. по темпам роста выручки от проектов в телекоме вошла также группа компаний «Форс», увеличившая оборот на 136,9%. «РДТех» переместился с 24 места в 2017 г. на 15 в 2018 г. благодаря заключению нескольких крупных контактов с рядом ведущих телекоммуникационных компаний, принесших ему дополнительные 85%. Существенного успеха в добилась компания Nexign («ИКС Холдинг») – ее выручка увеличилась на 78%.
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2018
|№ 2018
|№ 2017
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост 2018/2017, %
|Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2018 г., %
|1
|–
|Талмер ("ИКС Холдинг")
|Москва
|16 013 742
|н/д
|н/д
|78,5%
|2
|5
|Nexign ("ИКС Холдинг")
|Санкт-Петербург
|14 148 343
|7 945 228
|78,1%
|100,0%
|3
|3
|Энвижн Груп
|Москва
|14 001 945
|9 331 942
|50,0%
|100,0%
|4
|2
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|9 855 000
|9 559 000
|3,1%
|25,0%
|5
|6
|АйТеко
|Москва
|6 568 243
|5 830 000
|12,7%
|19,0%
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Как будет расти телеком-рынок
В последние годы российский телекоммуникационный рынок в целом рос медленнее мирового. На 2018 г. аналитики предсказывали еще большее отставание по темпам роста (1% против 2% в мире), однако оговаривались, что существенные коррективы может внести старт программы «Цифровая экономика». И, внезапно, в прошлом году, и по оценкам аналитиков, и по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, рост составил более 3%. Напрямую сравнивать цифры аналитиков и министерства не вполне правильно (хотя бы потому, что в понятие «рынка связи» у них могут входить разные составляющие), но общее впечатление о происходящем они дают.
Дальнейшие перспективы развития российского телеком-рынка эксперты связывают, в первую очередь, с распространением технологии 5G, интернетом вещей и межмашинным взаимодействием.Возможен отказ пользователей от фиксированного широкополосного доступа в пользу мобильного интернета. Ожидается резкий рост капитальных затрат на инфраструктуру для хранения трафика.
Подробнее читайте в обзоре «Телеком 2019».