«Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей

«Билайн» объявил о готовности к запуску новой системы мониторинга состояния сети. Она позволит контролировать ее вплоть до отдельных смартфонов и приложений на них.

«Билайн» улучшит работу сети глубоким мониторингом

Компания «Билайн» внедряет новую систему мониторинга сервисов. Как ожидается, это позволит глубже анализировать параметры работы сети и улучшать ее работу. Это повлияет на качество функционирования мобильных приложений и абсолютно всех устройств на стороне абонентов.

Речь идет о пакете решений по аналитике мобильной сети компании Radcom, с которой «Билайн» подписал соглашение. Новые решения фактически объединят в единой платформе все процессы, связанные с контролем качества сервисов. При этом работа в сети будет отслеживаться для каждого абонента персонально. Это позволит создавать сверхточные настройки сети вплоть до улучшения работы конкретных мобильных приложений на смартфоне абонента.

Новая система мониторинга сервисов позволит глубже анализировать параметры работы сети

«Билайн» сфокусирован на предоставлении услуг высокого качества. Решение RADCOM благодаря полной автоматизации процессов переведет наш сервис на новый уровень, при этом снизит операционные затраты. Решение быстро масштабируется, и его внедрение станет частью подготовки компании к запуску 5G», — сказал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

Компания Radcom специализируется на облачных системах мониторинга и аналитики для телеком-операторов, которые позволяют обеспечивать высокое качество сетей с большой пропускной способностью.

«Билайн» сможет влиять на каждое отдельное устройство

Как отмечают в «Билайне», решение Radcom Network Intelligence будет следить за качеством работы сервисов полностью в автоматическом режиме. Для этого оно будет интегрировано в виртуализированную платформу «Билайн».

Система будет накрывать аналитикой всю абонентскую сессию каждого из элементов сети, вплоть до мониторинга качества передачи данных с внешних ресурсов. Это позволит «Билайн», детально понимая потребности каждого клиента, бронировать под абонента необходимую емкость сети на основе аналитики больших данных.

Внедрение позволит также разрабатывать персонализированные сервисы, а в компании ожидают повышения скорости обработки запросов в центрах обслуживания клиентов.

«Мы с радостью начинаем работу с «Билайн» — инновационным, ориентированным на клиента оператором. Мы уверены, что развертывание Radcom Network Intelligence принесет «Билайн» пользу и обеспечит для клиентов высочайший уровень цифровых сервисов», — уверен генеральный директор Radcom Ярон Равкаи (Yaron Ravkaie).

Напомним, в 2018 г. «Билайн» начал самую масштабную в своей истории кампанию по модернизации и улучшению качества сети. Проект «Москва «Суперсити» должен подготовить сеть к будущему внедрению технологии 5G. В рамках этого проекта ведется как обновление существующих базовых станций, так и строительство новых — во всех районах столицы.

По результатам первого этапа программы, «Билайн» отчитался о росте ёмкости и доле непрерывного покрытия сети для пользователей. Скорость мобильного интернета увеличилась в два-три раза в зависимости от конкретного района города.

При этом, по словам экспертов «Билайн», 94% московской сети уже модернизировано и готово к внедрению 5G. Пока же сеть на 100% поддерживает технологию NB-IoT.

В середине сентября «Билайн» запустил пилотную зону 5G в Лужниках. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 3,3 Гбит/c.