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Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

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15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».

15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения Big Data, ДИТ г. Москвы;
Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедицины и медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;
Алена Канушкина, международный менеджер по рекламе, YI Technology;
Игорь Гайдаров, специалист по развитию бизнеса, Shure Россия и Восточная Европа;
Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр2М»;
Артур Кузин, руководитель направления нейронных сетей, X5 Retail Group.

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развиваются видеотехнологии в России?
  • Какую роль они играют в обеспечении безопасности?
  • Какие новые возможности систем видеонаблюдения наиболее востребованы?
  • Каковы перспективы развития рынка видеоаналитики в связи с внедрением единой биометрической системы?
  • Как развивается рынок ВКС?
  • Готова ли нормативно-правовая база к развитию телемедицины?
  • Как безопасно хранить видеоданные?
  • Ждать ли появления новых технологий на рынке видеонаблюдения и ВКС?
  • Каким будет российский рынок видеонаблюдения и ВКС в 2019 г.?
  • Когда телемедицина станет массовым явлением на рынке здравоохранения?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь: Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences, 7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404, tkrestyanova@cnews.ru.



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