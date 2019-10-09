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Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон?

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
На предстоящем заседании Госкомиссии по радиочастотам разгорятся нешуточные страсти вокруг частот в диапазоне 350-370 МГц. Минтранс настаивает на выдаче этих частот компании «ГЛОНАСС-ТМ», которая хочет построить на них федеральную сеть транспортной телематики с возможностью обслуживания беспилотников. Альтернативой является выделение указаных частот госоператору проводного радиовещания РСВО.

Три пути решения вопроса о частотах в диапазоне 350-370 МГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 14 октября 2019 г. намерена решить вопрос относительно диапазона 350-370 МГц. Как следует из материалов ГКРЧ, имеющихся в распоряжении CNews, у комиссии имеется сразу три варианта проекта решений по данному вопросу.

Первый из них предполагает выдачу указанных частот одному из двух претендентов на них - компании «ГЛОНАСС-ТМ». Эта структура создана государственным АО ГЛОНАСС - оператором системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС» - и компанией «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкопрорация «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.

Два других варианта учитывают тот факт, что на указанные частоты претендует госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), подведомственное Федеральному агентству связи (Россвязь). Один из этих вариантов предполагает выделение указанных частот неопределенному кругу лиц. В таком случае Роскомнадзор будет самостоятельно решать, кому выдавать разрешения на конкретную базовую станцию.

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Игорь Ротенберг, совладелец компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и претендент на частоты в дефицитном диапазоне 350-370 МГц

Третий вариант - признание того факта, что диапазон 350-370 МГц ограничивает число работающих в нем операторов связи. В этом случае Минкомсвязи должно будет определить минимальный спектр, необходимый для оказания услуг связи в данном диапазоне с заданным качеством, после чего частоты будут выставлены на торги.

Как разгоралась битва за диапазон 350 - 370 МГц

Напомним, в конце 2018 г. Правительство поручило выделить «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). После этого ГКРЧ выделила данной компании частоты в диапазоне 800 МГц - 863-865 МГц и 874-876 МГц. На этих частот будет построена сеть узкополосной передачи данных стандарта XNB (аналог стандарта LPWAN), разработанного находящейся под управлением «ГЛОНАСС-ТМ» компанией «Современные радиотехнические решения» (бренд «Стриж»).

Но «ГЛОНАСС-ТМ» подала заявку еще и на частоты в диапазоне 350-370 МГц, которая получила все необходимые согласования - от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны. Куратор компании Минтранс поддерживает ее в данном стремлении и считает, что упомянутое постановление Правительства обязывает ГКРЧ выделить запрошенные частоты.

Однако на часть данного диапазона - 350-360 МГц - неожиданно нашелся еще один претендент.

РСВО исторически занимаются иной сферой - проводным радиовещанием и системами оповещения. В 2018 г. РСВО протестировало работу технологических сетей связи в указанном диапазоне на территории метрополитенов Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Теперь предприятие хочет получить указанные частоты на территории ряда регионов - Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Крым и Севастополя - не ограничиваясь при этом зоной метрополитенов.

В сложившейся ситуации председатель ГКРЧ, министр связи Константин Носков вместе с его заместителем по министерству Олегом Ивановым посчитали необходимым выслушать обе заинтересованные стороны. Но Минтранс выступил против такого подхода, считая, что частоты должны быть выделены «ГЛОНАСС-ТМ» без обсуждения. В результате ГКРЧ ужа дважды не могла решить судьбу диапазона.

Почему «ГЛОНАСС-ТМ» нужен диапазон 350-370 МГц

К предстоящему заседанию Минтранс основательно подготовился. Замминистра Алексей Семенов подготовил презентацию о необходимости создания Федеральной сети транспортной телематики, которой займется «ГЛОНАСС-ТМ». Сеть будет обслуживать 46,9 млн легковых автомобилей, 6,4 млн грузовых автомобилей, 195 тыс. единиц общественного транспорта, 1,7 тыс. речных судов, 7 тыс. воздушных судов, 54 морских судна и, в перспективе, порядка 300 тыс. беспилотных воздушных судов.

Будущая сеть обеспечит безопасность дорожного движения за счет обеспечения требуемого уровня надежности и предсказуемости связи с транспортными средствами в процессе движения. С помощью ФСТТ будет решена задача применения высокоскоростных приложений с возможностью передачи видеоизображений в режиме онлайн, обеспечен высокий уровень информационной и функциональной безопасности, реализованы единые технологические принципы построения телекоммуникационных систем и смежных участков до сведения их в единый информационный комплекс, а также реализована система управления реального времени в единой информационно-телекоммуникационной среде с учетом особенностей информационного обмена транспортного комплекса.

ФСТТ будет состоять из двух сетей. Помимо узкополосной сети стандарта XNB, под которую уже выделены частоты, необходима еще и сеть мобильного беспроводного широкополосного доступа (МБШД), реализующая задачи управления транспортными средствами (в том числе беспилотными), транспортными потоками и обеспечения функционирования транспортных информационных систем.

Ключевыми особенностями будущей сети МБШД станут повышенные требования к безопасности, надежности и стабильности, преобладание потоков данных на линии вверх (в направлении базовых станций) и необходимость организации связи между движущимися объектами в режиме реального времени. Существующие сети связи общего пользования не способны соответствовать указанным требованиям, считает Семенов.

С учетом большой территории покрытия для сети МБШД требуется как можно более низкий диапазон частот. Наилучшим является диапазон 350-370 МГц, который, согласно презентации Семенова, позволит единой технологической сети МБШД ФСТТ обеспечить качество обслуживания транспортных процессов, включая реализацию критических сервисов.

Сеть МБШД ФСТТ в диапазоне 350-370 МГц будет предоставлять скорость передачи данных в районе 1 Мбит/с на одно транспортное средство. В условиях Москвы радиус зоны действия одной базовой станции составит 7 км, плотность автомобильных дорог в зоне действия базовой станции - 1,8 - 2,3 км/км2, требуемая скорость передачи данных для обслуживания транспортных средств на одну базовую станцию - 250-450 Мбит/с. В сельской местности (в частности, в Краснодарском крае), указанные параметры составят 30 км, 0,75-1,3 км/км2 и 70-150 Мбит/с соответственно.

Почему новый диапазон частот нужен оператору проводного радиовещания

Согласно презентации, которую РСВО готовили к предыдущему заседанию ГКРЧ, госпредприятие хочет получить частоты в диапазоне 350-360 МГц для трансляции сигналов оповещения в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой связи и объектах транспортной инфраструктуры, а также для построения интеллектуальных систем транспортной безопасности.

Кроме того, РСВО рассматривает возможность развертывания в указанном диапазоне сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Данная сеть должна будет работать с сетью LTE, разворачиваемой в соседнем диапазоне - 450 МГц. Строительством сети LTE-450 занимаются «Ростелеком», Tele2 и госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Данная сеть будет предназначена для подключения к интернету социально-значимых объектов (школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов власти и силовых структур).

Основной проблемой сети LTE-450 является ограниченность доступного частотного спектра. В связи с этим РСВО предлагает расширить данную за счет сети LTE-350.



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