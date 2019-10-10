Искусственный интеллект «Билайн» будет искать клиентов для российских банков

«Билайн» заключил соглашения с крупными компаниями финансового рынка. Они будут использовать технологии телеком-оператора для улучшения знаний о клиентах.

«Билайн» поможет банкам с искусственным интеллектом

Сразу несколько крупных игроков российского финансового рынка будут искать клиентов с помощью технологий «Билайн». Телеком-оператор заключил соглашения о стратегическом партнерстве с несколькими банками и страховыми компаниями.

Документ был подписан на полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который проходит в Сочи. В частности, в число партнеров «Билайн Бизнес» (структурное подразделение «Билайн») попали Росбанк, банк «Открытие» и «Ренессанс Кредит».

Технологии «Билайн» обеспечат финсектор новыми клиентами

Подписанные документы касаются, в первую очередь, использования технологий, связанных с искусственным интеллектом и обработкой больших данных.

Финсектору подскажут, как ведут себя клиенты

Как отмечают в «Билайн», пакет услуг телеком-оператора позволит компаниям развивать целый комплекс банковских и страховых продуктов. Речь идет, например, о повышении эффективности бизнеса с помощью продуктов рискового скоринга и верификации данных.

Помимо этого, компании финансового рынка смогут обогащать знания о своих клиентах и алгоритмах их поведения. Поведенческая аналитика также позволит создавать персонализированные предложения на основе обработки больших данных при помощи искусственного интеллекта. Для повышения качества сервиса в компаниях будут внедрены решения с использованием речевой аналитики.

«С применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг. Решения на базе продуктов, связанных с использованием больших данных и искусственного интеллекта, могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнеса наших партнеров», - отмечает Герман Бородов, директор по ключевым клиентам «ВымпелКом».

Напомним, технологии искусственного интеллекта считаются экспертами одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост глобальной экономики. По данным исследования PwC, активное применение ИИ приведет к росту глобального ВВП на 14% ($15,7 трлн) к 2030 г.