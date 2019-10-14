«Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия

В спорткомплексе «Лужники» протестировали технологию 5G время футбольного матча сборных России и Шотландии. Сеть «Билайна» помогала распределять потоки болельщиков.

5G протестировали на футболе

В спортивном комплексе «Лужники» провели прикладное тестирование пилотной 5G-сети «Билайна». Это произошло 10 октября 2019 г. во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 г. между сборными России и Шотландии.

В «Билайне» поделились подробностями тестирования: порядка 20 сотрудников комплекса получили на руки 5G-смартфоны Huawei Mate 20 X и 5G CPE-роутеры. Они использовались для наиболее оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия.

На самой игре присутствовали более 65 тыс. зрителей. В компании отмечают, что сеть «Билайн» уверенно выдержала многократное увеличение нагрузки. Рост дата-трафика в промежутке с 19:00 до полуночи вырос в 66 раз, а количество звонков — в 39 раз в сравнении с предыдущей пятницей, 4 октября. При этом пик нагрузки пришелся на момент окончания матча (с 22:00 до 23:00). Именно в этот час было зафиксировано наибольшее количество вызовов.

Фото: ru.depositphotos.com Сеть 5G протестировали во время значимого спортивного события

«Это был по-настоящему первый, реальный кейс применения 5G в России в условиях существенной нагрузки, — считает Алексей Левченко, исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона «ВымпелКом». — Мы смогли на практике убедиться, что 5G - это действительно значимый технологический скачок в области связи, который позволит вывести проведение массовых мероприятий на принципиально новый уровень комфорта и безопасности для посетителей. Наша компания продолжает масштабную модернизацию мобильной сети и ее подготовку к внедрению нового стандарта связи. На текущий момент сеть «Билайн» в Москве уже на 94% готова к внедрению 5G».

Сеть 5G помогла избежать очередей на входе

Именно массовые мероприятия и праздничные дни становятся наиболее серьезным испытанием для операторов связи. В связи с резким ростом нагрузок в определенных точках, они могут свидетельствовать о реальном уровне качества. При этом большое значение имеет бесперебойная передача данных и голосовая связь у сотрудников, обеспечивающих безопасность сотен тысяч зрителей.

Как отмечают в «Билайн», первое успешное испытание сетей 5G дало понимание новых возможностей и перспектив применения современных технологий на спортивных объектах.

В ходе пилотного эксперимента, в частности, была проведена интеграция с ИТ-системами «Лужников» и ДИТ Москвы. Департамент информационных технологий столицы оказал поддержку эксперименту в рамках подписанного между правительством города и «Билайн» соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ.

«Ключевые характеристики сетей 5G способны сделать нашу жизнь комфортнее и безопаснее. И наш совместный с «Билайн» и комплексом «Лужники» кейс — дополнительное подтверждение. Через экспериментальный пропускной пункт, на котором использовалась 5G-сеть, прошли 42 тысячи из 65 тысяч человек. Связь нового поколения позволила в условиях высокой нагрузки сети, в режиме реального времени регулировать поток без сбоев и промедлений. Результатом стало отсутствие длинных очередей и столпотворения. Их наличие останавливает от посещения массовых мероприятий многих любителей спортивных событий. Мы рассчитываем, что благодаря таким решениям желающих посещать матчи любимых команд всей семьей станет больше», — заключил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.