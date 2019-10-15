«Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды

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ФАС раскритиковала намерение ГКРЧ выделить полосу частот 2,3-2,4 ГГц «Ростелекому» для обслуживания социально-значимых объектов. Ведомство не понимает, почему частоты выдаются без конкурса и сразу на весь диапазон. Проведенный в 2016 г. аукцион по продаже 50 МГц частот в другом диапазоне (2,6 ГГц) позволил федеральному бюджету заработать 8,25 млрд руб.

ФАС против выделения частот «Ростелекому»

В распоряжении CNews оказалось письмо замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, направленное в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Голомолзин раскритиковал намеренье ГКРЧ на ближайшем заседании, 17 октября 2019 г. выдать без конкурса частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц «Ростелекому».

История вопроса

Напомним, летом Минкомсвязи провело аукционы https://www.cnews.ru/news/top/2019-09-12_vlasti_ne_otdali_vse_sotsobekty по подключению к интернету социально-значимых объектов. К числу таковых относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии и силовые структуры. В большей части регионов победителем стал «Ростелеком».

Подключение будет осуществляться как посредством волоконно-оптических линий связи, так и беспроводных каналов и спутниковых линий. Для беспроводного подключения будут использоваться сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Власти поспорили о выделении 4G-частот «Ростелекому» без конкурса

Изначально предполагалось, что LTE-сеть для социально-значимых объектов будет работать в диапазоне 450 МГц. В большинстве регионов частотами в данном диапазоне обладает Tele2, в процессе установления контроля над которым находится «Ростелеком». К проекту предполагается привлечь госпредприятие «Российские телевизионные и радиовещательные сети» (РТРС) — на его мачтах будут устанавливаться базовые станции.

«Ростелеком» как единый исполнитель

Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем работ по подключению социально-значимых объектов по беспроводным каналам связи, а также по проведению волоконно-оптических линий к объектам РТРС. Но впоследствии было решено, что сеть LTE для социально-значимых объектов будет работать в различных диапазонах.

В этой связи и появился проект https://www.cnews.ru/news/top/2019-09-01_rostelekom_poluchit_4gchastoty решения ГКРЧ, согласно которому «Ростелекому» без конкурса будет выделено 100 МГц частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц для обеспечения оказания услуг социально-значимым объектам. Сейчас в данном диапазоне «Ростелеком» владеет частотами лишь в 39 регионах, и то лишь небольшой полосой частот.

Аналогичная полоса частот в данном диапазоне в Чечне принадлежит местной компании «Вайнах-телеком». Согласно проекту решения ГКРЧ, «Ростелеком» получит частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц не на всей территории страны. В Крыму и Севастополе их получит компания «Миранда-медиа»; «Ростелеком» является ее совладельцем.

Доводы ФАС

ФАС высказала сразу несколько критических замечаний к проекту решения ГКРЧ. Во-первых, пишет Голомолзин, ГКРЧ ранее сама установила, что число операторов связи в данном диапазоне ограничено — соответственно, частоты должны выставляться на торги в виде аукциона. Проведенный в 2016 г. аукцион по продаже 50 МГц частот в другом диапазоне (2,6 ГГц) позволил федеральному бюджету заработать 8,25 млрд руб.

Во-вторых, минувшим летом ГКРЧ отказалась принимать решение о введении в данном диапазоне принципа технологической нейтральности (изначально частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц выдавались под технологию WiMAX). Вместо этого комиссия поручила Роскомнадзору исследование вопроса использования данного диапазона разными сетями связи.

Также, одним из своих прежних решений ГКРЧ установила, что минимальный спектр частот, необходимый для оказания услуг связи в данном диапазоне — это 20-30 МГц. Таким образом, для ФАС остается не понятным, на каком основании «Ростелекому» выдается сразу весь диапазон.

Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по подключению социально-значимых объектов связи по беспроводным каналам связи на период до конца 2020 г. А частоты компании будут выдаваться сроком на 10 лет, добавляют в ФАС.

Наконец, само постановление Правительства, по мнению ФАС, не предусматривает выделения частот «Ростелекому». В разработанной Минкомсвязи концепции подключения социально-значимых объектов предполагает использование иного диапазона для указанных целей: 450 МГц.

Минкомсвязи: выделение частот в 2,3-2,4 ГГц носит «декларативный» характер

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков не согласен с критикой ФАС. Новиков отмечает, что диапазон 2,3-2,4 ГГц сейчас «заблокирован». За последние четыре года в нем не было осуществлено ни одного частотного присвоения, и даже были отказы по старым присвоениям. В этой связи будущее решение ГКРЧ будет носить скорее «декларативный характер». Кем занят диапазон, в Минкомсвязи не говорят, но источник CNews на телекоммуникационном рынке указывает, что этим пользователем является МВД.

В «Ростелекоме» от комментариев отказались. Источник, близкий к компании, отмечает, что «Ростелеком» должен подключить 13 тыс. социально-значимых объектов по беспроводным каналам связи. Если компания не получит частот, то цена вопроса для госбюджета заметно вырастет, если вообще сама задачу будет реализована, добавляет собеседник издания.