Названы сегменты 5G, где можно заработать самые большие деньги

На низком старте

В ближайшие годы видеокамеры наружного наблюдения станут крупнейшим глобальным рынком решений интернета вещей (IoT) для сетей 5G, сообщили аналитики Gartner со ссылкой на данные свежего исследования «Рыночные тенденции: Возможности решений интернета вещей в сетях 5G для сотовых и сервисных провайдеров (Market Trends: 5G Opportunities in IoT for Communications Service Providers).

Согласно выводам исследования, господство камер видеонаблюдения на рынке 5G IoT продлится не менее следующих трех лет, при этом пик придется на 2020 г., когда решения этого класса будут представлять порядка 70% от всей установленной базы конечных точек 5G IoT. Затем ожидается, что их доля в общем объеме сократятся к концу 2023 г. до 32%, уступив лидерство решениям для подключенных автомобилей.

«Камеры видеонаблюдения, разворачиваемые городскими операторами для обеспечения безопасности зданий и обнаружения вторжений, составляют самый большой адресуемый рынок, поскольку они располагаются вне помещений во множестве разных городов и требуют постоянного подключения к сотовой сети», - отметила Стефани Багдасарян (Stephanie Baghdassarian), старший директор по исследованиям в Gartner.

Взрывной рост числа автомобилей с подключением 5G

Согласно обновленному прогнозу Gartner, установленная база конечных точек IoT 5G в 2020-2021 гг. возрастет более чем троекратно – с 3,5 млн единиц в 2020 г. до 11,3 млн единиц к концу 2021 г. Дальнейший рост «вещевых» 5G-подключений будет практически взрывообразным: ожидается, что уже к 2023 г. установленная база конечных точек 5G IoT приблизится к 49 млн единиц.

«5G открывает новые возможности для корпоративного рынка, поэтому провайдерам услуг связи стоит произвести оценку множества сценариев использования сотовых сетей дабы определить приоритеты инвестиций для создания и поддержки решений интернета вещей. Такие инвестиции стоить направить на камеры наружного наблюдения, подключенные автомобили, а также на безопасность – как на государственном уровне, так и для физических лиц», - отметила Стефани Багдасарян.

Число точек подключения камер наружного наблюдения к сетям 5G достигнет 2,5 млн в 2020 г., 6,2 млн в 2021 г. и 11,2 млн в 2022 г., однако уже в 2023 г. их обгонит в количественном плане рынок подключенных автомобилей, срав крупнейшим сектором среди решений 5G IoT с рыночной долей 53% от всего глобального рынка интернета вещей с подключением 5G.

Сегмент Объем рынка, 2020 г., тыс. единиц Рыночная доля, 2020 г. Объем рынка, 2023 г., тыс. единиц Рыночная доля, 2023 г. Подключенные автомобили, коммерческие и частные 393 11,0% 19 087 39,0% Внешние системы видеонаблюдения 2 482 70,0% 15 762 32,0% Телематические устройства на флоте 135 4,0% 5 146 11,0% Встроенные в автомобиль системы для оплаты дорожных услуг 50 1,0% 1 552 3,0% Системы оповещения экстренных служб 61 2,0% 1 181 2,0% Остальное 400 11,0% 12,0% Всего 3 522 100,0% 48 590 100,0%

Источник: Gartner (октябрь 2019)

Среди сегментов решений интернета вещей для автомобилей основным драйвером станут встраиваемые модули с подключением к 5G. Число встроенных конечных точек в подключенных автомобилях для коммерческих и потребительских рынков, по прогнозу Gartner, в 2023 г. составит установленную базу в 19,1 млн единиц, при суммарном числе конечных точек подключения к 5G во всем автомобильном секторе в 25,9 млн.

Доля автомобилей с подключением 5G достигнет 74% в 2023 году

Прогнозируемый аналитиками Gartner рынок встроенных соединений 5G в подключенных автомобилях будет расти быстрее, чем общий рост сектора IoT 5G. Конечные точки подключения 5G в коммерческих и частных подключенных автомобилях обеспечат рыночную долю в 11% от всех конечных точек подключения 5G, установленных в 2020 году, К концу 2023 г. доля этого сектора вырастет уже до 39%.

На фоне этого также будет увеличиваться число автомобилей с подключением к сетям 5G и активным потреблением услуг 5G. Доля таких автомобилей увеличится с 15% в 2020 г. до 74% в 2023 г.

К 2028 г., когда технологии 5G полностью адаптируются под стандарт Cellular V2X для отправки и получения сообщений между транспортными средствами, инфраструктурой, пешеходами, велосипедистами и т. д., доля таких автомобилей по прогнозу Gartner достигнет 94%. Ожидается, что автомобили с активным использованием сервисов 5G, смогут в конечном счете обеспечить повышение безопасности дорожного движения.

По мнению аналитиков Gartner, провайдерам сотовых сетей на долгосрочную перспективу стоит поставить инвестиции в услуги для применения 5G IoT в автомобильной промышленности и различные варианты их использования на первое место, поскольку этот сектор уже через несколько лет станет крупнейшим по числу конечных точек IoT.