В Ливане идут «крупнейшие протесты», потому что власти решили брать деньги за Skype и WhatsApp. Видео

Ливанские граждане устроили массовые протесты против решения властей страны о введении налога на мессенджеры. Новый план налогообложения заставит жителей Ливана ежемесячно отчислять в казну страны по $6 с человека, и это на фоне очень нестабильной экономической обстановки. Также министры приняли решение о повышении НДС до 15%, что тоже вызвало волну негатива и заставило граждан выйти на улицы.



На баррикады за платный WhatsApp

Жители Ливана вышли на улицы в знак протеста против желания правительства ввести новые налоги и повысить существующие. К новым поборам относится и налог на использование мессенджеров – WhatsApp, Viber, Skype и им подобных. Количество демонстрантов еще подлежит уточнению, но, по данным Bloomberg, оно исчисляется тысячами людей. Это одна из крупнейших акций протеста в Ливане за последние несколько лет. Ливанские граждане провели демонстрации в ряде районов Бейрута, а также перекрыли дороги в южном пригороде Дахия и на трассе в районе города Сайда и деревни Хальде.

Причины протестов

Ливанцы протестуют в первую очередь против налога на мессенджеры, который в минувший четверг был одобрен кабинетом министров Ливана. Он составит $6 в месяц или $72 в год. Недовольство жителей вместе с ним вызвало введение налога на табачную продукцию в размере около $1,3. Причем этим налогом будет облагаться буквально каждая импортная пачка сигарет – на продукцию ливанских табачных компаний чиновники «сделали скидку», уменьшив налог до $0,5 за пачку.

Третьим изменением в законодательстве, одобренным кабмином, стало увеличение налога на добавочную стоимость (НДС) до $15% к 2022 г. Отметим, что в России НДС с 1 января 2019 г. составляет 20%.

Против решений правительства Ливана протестуют тысячи граждан

Следует добавить, что WhatsApp, аудитория которого перевалила за 1,5 млрд человек, в течение длительного времени был платным сам по себе, во всех странах присутствия. Абонентская плата за пользование мессенджером составляла $0,99 в год и была отменена в январе 2016 г.

Комментарии демонстрантов

Как пишет Arab News, выйти ливанцев на улицы заставил не столько сам факт одобрения новых поборов кабмином, сколько тот факт, что налоги будут введены на фоне крайне напряженной экономической ситуации в стране. Несколько демонстрантов отметили, что за налогом на WhatsApp последует внедрение тотального отслеживания всех звонков и сообщений в мессенджерах, а затем и ограничения свободы слова. Один из протестующих выразил свое недоумение, почему правительство страны хочет обирать своих граждан до нитки «Мы очень бедные люди. Почему власти хотят, чтобы мы дважды платили: за Интернет и за звонки?», – сказал участник демонстраций.

Акции протеста в Ливане

Решению кабинета министров Ливана о новых налогах и последовавшим за ним акциям протеста предшествовали многочисленные антиправительственные митинги, один из которых состоялся в воскресенье, 13 октября 2019 г., у здания ассоциации ливанских банков. Участники призывали свергнуть правительство, которое перестало думать о народе страны. Аналогичные призывы высказывают и протестующие. «Текущее правительство (Ливана) обязано уйти в отставку. Никто из чиновников не желает нести ответственность за сложившиеся в стране жизненные условия. В стране нет ни работы, ни социального обеспечения, ни гарантий здоровья граждан», – сказал один из протестующих.

Налог отменен

Масштабные акции протеста в Ливане возымели действие. В ответ на требования демонстрантов министр телекоммуникаций Ливана Мохаммед Шукир (Mohammed Choucair) заявил, что план по введению налога на WhatsApp и другие мессенджеры был отменен. Соответствующую просьбу кабмину высказал премьер-министр Ливана Саад Харири (Saad Hariri).

Однако слова министра не повлекли за собой прекращение протестов. Ситуация с другими планируемыми к введению налогами на момент публикации материала решена не была, к тому же в ходе демонстраций возникли определенные непредвиденные осложнения.

В людей стреляют и давят машинами

Как пишет РИА Новости, в ходе протестов началась перестрелка. «Сопровождающий одного из чиновников стал стрелять в воздух из одной из машин кортежа, после того как протестующие не пропустили их, а затем стал угрожать автоматом, направляя его на демонстрантов», сообщает агентство со слов очевидца происходящего. Более того, один из автомобилей этого кортежа сбил человека, участвующего в акции протеста, прямо у здания парламента Ливана. Информации о состоянии здоровья пострадавшего от действий водителя автомобиля на момент публикации материала не было, и неизвестно, был ли наезд на человека случайностью, или же водитель действовал по собственной воле или по чьему-то приказу.

Налоги на WhatsApp в других странах

Ливан не стал первой страной, где использование мессенджеров жестко контролируют власти. Ярким примером стал Таджикистан – как сообщал CNews, в апреле 2019 г. в стране был подготовлен план по отучению граждан звонить через такого рода приложения. Сотовые операторы Таджикистана по требованию властей республики установили единую цену на мобильный интернет, которая примерно в два раза больше прежних тарифов. Также операторы оказались вынуждены отказаться от безлимитных предложений и пакетных тарифов с мобильным интернетом. Официальной причиной взвинчивания цен была названа забота о здоровье граждан. Зампредседателя Службы связи Таджикистана Илхом Атоев заявил, что с ростом цен на интернет люди «Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. Обратите внимание на молодежь — головы опущенные, всегда сидят в интернете».

Также в январе 2018 г. власти этой страны отозвали лицензии на NGN-телефонию, из-за чего местные сотовые операторы и интернет-провайдеры оказались вынуждены отключить приложения для звонков. Власти добиваются запрета звонков и через зарубежные мессенджеры. причиной стало письменное обращение главы Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода к президенту республики Эмомали Рахмону, в котором он рассказал о снижении налоговых поступлений в бюджет из-за распространения NGN-сервисов.