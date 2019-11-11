МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов

МВД Новосибирской области закупает продление лицензии на ПО «Мобильный криминалист» за 299 тыс. руб. Программа позволяет извлекать данные из смартфонов, в том числе просматривать контакты, переписку и данные о звонках пользователя. Блокировка экрана препятствием не является. Программа массово закупается силовыми ведомствами в различных регионах России.



Новая закупка МВД

Главное управление Министерства внутренних дел по Новосибирской области проводит закупку лицензии на использование ПО «Мобильный криминалист» (версия «Детектив»). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, на что первым обратило внимание издание «Тайга.инфо».

На аукцион подано три заявки, и сегодня, 11 ноября 2019 г. началась процедура их рассмотрения на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Как следует из технического задания, лицензия на использование «Мобильного криминалиста» закупается на 24 месяца. Начальная максимальная цена контракта составляет 299 тыс. руб. Лицензия должна быть передана заказчику в срок с 1 января 2020 г. по 1 марта 2020 г.

Что умеет «Мобильный криминалист»

В техническом задании указано, что функциональность закупаемого ПО позволяет импортировать и анализировать биллинги (CallDataRecords), полученные от операторов сотовой связи. Также программа дает root-доступ к Android-устройствам. «Мобильный криминалист» позволяет загружать и анализировать различные резервные копии, созданные программами по синхронизации данных или другим ПО, а также отображает все факты использования мобильного устройства в одном списке.

Кроме того, программа позволяет анализировать контакты пользователя из телефонной книги, сообщений, журнала событий, мессенджеров и социальных сетей. Также она показывает учетные записи и пароли, извлеченные из стандартных файлов хранения. Помимо этого в техническом задании указана возможность извлечения данных из реплик популярных моделей телефонов и бюджетных аппаратов, а также возможность отображения социальных связей между владельцем исследуемого устройства и его контактами.

Программа поддерживает браузеры для Android, iOS, BlackBerry OS и Symbian. Она позволяет исследовать файлы с расширениями ;sqlite, ;sqlite3, ;sqlitedb, ;db и ;db3. Через «Мобильный криминалист» можно посмотреть техническую информацию о смартфоне, в том числе данные изготовителя, название модели, сведения о платформе и ее версии, IMEI, MAC-адрес, IMSI, серийный номер и номер телефона.

МВД закупает софт для взлома смартфонов

С помощью «Мобильного криминалиста» можно анализировать информацию об исходящих, входящих и пропущенных звонках абонента. Для каждого звонка можно установить время его осуществления, длительность и контакт собеседника. Также программа показывает заметки, задачи и календарные записи, созданные пользователем или полученные при синхронизации. Предусмотрена возможность просмотра SMS, MMS, электронной почты и iMessage владельца устройства. Можно также просмотреть информацию о контактах пользователя: имя, вид деятельности, телефонные номера, адреса, электронную почту и заметки.

Что говорит разработчик

Разработчиком решения «Мобильный криминалист» является ООО «Оксиджен софтвер». Компания была создана в 2000 г. На своем сайте она сообщает, что ее решениями пользуются MВД, ФСБ, ФСО, Минюст, Следственный комитет, Управление «К» и другие ведомства.

Разработчик пишет на сайте, что программа способна обойти пароли блокировки на всех популярных китайских смартфонах на процессорах MediaTek и Spreadtrum. Также решение позволяет извлекать данные из смартфонов Samsung и LG, в том числе заблокированных. В «Детективе» последней версии 11.6 добавлена поддержка инструмента Viber Cloud, который позволяет извлекать данные из облачного хранилища Viber.

Кто еще пользуется программой

Как показывает анализ сайта госзакупок, проведенный изданием «Роскомсвобода», «Мобильный криминалист» пользуется спросом в российских ведомствах. В августе 2019 г. МВД Калмыкии приобрело программу у ООО «Экспертэкспресс» за 197 тыс. руб.

В сентябре МВД по Республике Саха заплатило ООО «Эккаунт-бест» 119,5 тыс. руб. за продление лицензии на «Мобильного криминалиста». МВД по Республике Татарстан сделало то же самое, заплатив 90 тыс. руб. ООО «Лан-проект». В сентябре тендер на продление лицензии провело и ГУ МВД по Ростовской области, которое согласилось заплатить за это «Эккаунт-бест» 253 тыс. руб.

У этой же компании продлить лицензию на программу собирается МВД по республике Башкортостан, что следует из двух контрактов на 99 тыс. руб. и 98 тыс. руб. Пензенская лаборатория судебной экспертизы Минюста сделала это за 85 тыс. руб., а Чувашская лаборатория пока только объявила аналогичный тендер с максимальной начальной стоимостью 141 тыс. руб.

Иностранные комплексы

Российские силовые структуры закупают инструменты для взлома смартфонов и зарубежного производства. Например, в 2018 г. управление Следственного комитета по Волгоградской области закупило за 800 тыс. руб. переносной аппаратный комплекс UFED Touch2 Ultimate Ruggedized производства израильской компании Cellebrite. Поставщиком выступила «ЛАН-проект». В 2017 г. управление МВД по Хабаровскому краю обновило ПО UFED Touch до версии UFED Touch2 Ultimate, закупив соответствующие услуги за 1,26 млн руб. у «ЛАН-проект». Через эту же компанию UFED Touch2 закупил Сбербанк, заплативший 4,1 млн руб. за 11 единиц.

Через «Экспертэкспресс» в 2018 г. Военное следственное управление Следственного комитета России в Центральном и Восточном военном округах закупило аппаратно-программные комплексы для взлома смартфонов стоимостью свыше 5 млн руб. Речь шла о китайском решении MagiCube и израильском UFED 4PC Ultimate.