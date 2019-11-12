«ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft

АО «ГЛОНАСС» заинтересовано в приобретении свыше 25% компании «Айкон софт», занимающейся разработкой компьютерных программ. Сейчас она на 100% принадлежит компании Luxoft, разработчику ПО с российскими корнями.

Возможная сделка

Компания Luxoft может продать более четверти своей дочерней компании «Айкон-софт». Покупателем намерено выступить акционерное общество «ГЛОНАСС», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в профильном ведомстве.

Согласно доступной информации, «ГЛОНАСС» может отойти 26-процентная доля в «Айкон-софте». На момент публикации материала по поручению вице-премьера России Юрия Борисова был подготовлен проект документа по передаче АО «ГЛОНАСС» доли в «Айкон-софте», в котором присутствует рекомендация всем членам совета директоров «ГЛОНАСС», представляющим интересы России, проголосовать за проведение сделки.

Сам Юрий Борисов на 12 ноября 2019 г. находился на посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС». Как отметил источник «Интерфакса», передача части «Айкон-софта» напрямую связана со стремлением устранения рисков, связанных с зависимостью от иностранного поставщика.

«ГЛОНАСС» может стать владельцем части дочернего предприятия Luxoft

Представители «Айкон-софта» и «ГЛОНАСС» от комментариев относительно готовящейся сделки отказались. Финансовая ее сторона, а также сведения о возможных кадровых перестановках на 12 ноября 2019 г. оставались «за кадром».

Информация об «Айкон-софт»

Компания ООО «Айкон-софт», согласно ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Москве в июле 2019 г. и на 100% принадлежит Владимиру Чепкасову с уставным капиталом 10 тыс. руб. Также, по данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является российское юридическое лицо ООО «Люксофт профешнл» (российская структура Luxoft).

Основной вид деятельности компании – разработка компьютерного программного обеспечения. Всего перечень видов деятельности «Айкон-софта» насчитывает 11 позиций, включая торговлю розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах, а также деятельность в области связи на базе проводных технологий. Тем не менее, в списке не упоминаются навигационные технологии.

Подробности об АО «ГЛОНАСС»

АО «ГЛОНАСС» основано в июне 2015 г. и зарегистрировано в Москве. Его созданию предшествовало поручение Президента России Владимира Путина Правительству России по разработке и утверждению «дорожной карты» основания этого АО.

По информации ЕГРЮЛ, «ГЛОНАСС» – это акционерное общество со 100-процентным государственным участием и уставным капиталом 100 млн руб. Пост генерального директора АО занимает Игорь Милашевский.

АО «ГЛОНАСС» является оператором государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Российский Luxoft как международный разработчик ПО

Компания Luxoft, владелец «Айкон софт», была основана в 2000 г. в Москве как разработчик программного обеспечения. Руководителем стал Дмитрий Лощинин. Имея российские корни, компания изначально позиционировала себя в качестве международной софт-девелоперской компании.

В настоящее время Luxoft зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а ее штаб-квартира находится в Швейцарии. Штат сотрудников составляет около 13 тыс. человек, а офисы Luxoft работают в 22 странах мира, включая Болгарию, Вьетнам, Германии, Польшу, Россию, Румынию и Украину.

В рейтинге CNews100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2017 г. Luxoft заняла шестую строку с выручкой в 45,8 млрд руб. (показатели в долларах были пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ России за 2017 г. в 58,33).

7 января 2019 г. Luxoft была продана американской сервисной ИТ-компании DXC Technology. Сумма сделки составила $2 млрд, и для ее осуществления DXC Technology специально создала оффшор Luna Equities, который, как и Luxoft, был зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Luna Equities осуществил слияние с Luxoft и был поглощен компанией DXC Technology, после чего Luxoft начала работать как дочернее предприятие DXC. Все условия сделки были выполнены летом 2019 г.

Основным владельцем Luxoft с долей в 83% до сделки выступал российский интегратор IBS. Его одобрение на сделку было получено. Одобрения иных акционеров в данном случае не требуется. Речь идет о 100% приобретении акций Luxoft. Отметим, что сама DXC Technology была основана в 2017 г. путем объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании HPE. Организация имеет около 6 тыс. клиентов в 70 странах мира, ее штат составляет порядка 133 тыс. человек.

После продажи Luxoft американской DXC Technology Дмитрий Лощинин сохранил пост главы компании.

Причины приобретения Luxoft

В сообщении Luxoft и DXC Technology говорится, что совместно компании сформируют дифференцированное предложение для комплексного цифрового преобразования заказчиков — за счет объединения возможностей цифрового проектирования Luxoft с опытом DXC в области ИТ-модернизации и ИТ-интеграции. Приобретение вписывается в цифровую стратегию роста и масштабирования DXC.

«Luxoft и DXC дополняют друг друга, и наше общее видение цифровой трансформации делает эту стратегическую комбинацию идеальной для обеих организаций, а также чрезвычайно выгодной для наших клиентов. Luxoft имеет проверенный послужной список и опыт в создании измеримых результатов бизнеса для глобальных клиентов в ключевых отраслях, включая автомобильные и финансовые услуги», – отметил председатель, президент и исполнительный директор DXC Technology Майк Лори (Mike Lawrie).