«Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда. Раскрыты секреты сделки

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«Ростелеком» согласовал условия сделки по покупке Tele2. Сумма сделки составит 132 млрд руб., но из них только 42 млрд руб. будут оплачены собственными средствами «Ростелекома».

«Ростелеком» станет единоличным владельцем Tele2

Совет директоров «Ростелекома» одобрил увеличение до 100% доли компании в сотовом операторе Tele2 (юридическое лицо - «Т2 РТК Холдинг»), и компания ракрыла параметры этой сделки. Согласно сообщению «Ростелекома», сумма сделки по покупке 55% акций «Т2 РТК Холдинг» составит 132 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций «Т2 РТК Холдинг». Оставшиеся 55% принадлежат консорциуму Tele2 Russia Holding, в котором 50% акций владеет «Ростелеком», 40% - структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова, 10% - банк «Россия».

Как «Ростелеком» будет расплачиваться с акционерами Tele2

Сделка будет состоять из трех частей. В рамках первой из них «Ростелеком» выпустит допэмиссию своих в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. за одну акцию. Общий объем составит 66 млрд руб.

Эти денежные средства пойдут на оплату 27,5% акций «Т2 РТК Холдинг». То есть по сути ВТБ обменяет свою долю в «Т2 РТК Холдинг» на долю в «Ростелекоме».

«Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда рублей

Также 10% акций «Т2 РТК Холдинг» будут обменяны на 10% квазиказначейских акций «Ростелекома», которым компания владеет через свою «дочку» «Мобител». В денежном выражении эта часть сделки будет эквивалента 24 млрд руб.

Владельцем этого пакета станет новая компания «Телеком-активы». По данным газеты «Коммерсант», ее создал ВТБ. Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил CNews, что структура акционеров «Телеком-активы» будет повторять структуры акционеров консорциума, продающего акции Tele2.

Наконец, еще 17,5% акций «Т2 РТК Холдинг» обойдутся «Ростелекому» в 42 млрд руб. Это единственная часть сделки, которую «Ростелеком» оплатит деньгами. Как нынешние акционеры Tele2 будут делить средства от сделки с «Ростелекомом», не сообщается.

Как государство сохранит контроль над «Ростелекомом»

Сейчас в «Ростелекоме» государство в лице Росимущества владеет 48,7%, еще 4,3% акций - у госкорпорации «ВЭБ.РФ». Это обеспечивает государству наличие контроля над «Ростелекомом».

Ранее Президент России Владимир Путин, одобрив приобретение Tele2, дал поручение Правительству обеспечить наличие у государства совокупной доли в Tele2 в размере более 50%. В том числе непосредственная доля Росимущества должна быть не менее 33,2%. При этом с ВТБ должно быть заключено акционерное соглашение, не позволяющая ему продавать свои акции в «Ростелекома» в течение четырех лет после сделки.

После сделки, при условии, что миноритарии «Ростелекома» не воспользуются своим правом на приоритетный выкуп допэмиссии акций, доля Росимущества составит 38,2%, ВТБ - 21,6%, «Телеком-инвестиции» - 7,8%, «ВЭБ.РФ» - 3,4%.

При этом 8,4% акций «Ростелекома», принадлежащих ВТБ, будут субъектом упомянутого акционерного соглашения с государством. Все это обеспечит наличие у государства в совокупности более 50% акций «Ростелекома».

Последствия сделки

В «Ростелекоме» сообщили, что Tele2 после проведения сделки продолжит работать в качестве отдельного юридического лица и под собственным брендом. Также будет сохранен менеджмент компании.

«Ростелеком» отмечает, что оценка Tele2 в рамках сделки составляет шесть показателей EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) за 2019 г.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин говорит, что в рамках нынешней сделки «Ростелеком» оценен по меньшему мультиплbкатору - 4,5 показателя EBITDA, но это логично, так как Tele2 растет быстрее «Ростелекома». Кроме того, свободный денежный поток на одну акцию у объединенной компании будет выше, чем был до этого у «Ростелекома».

Возвращение «Ростелекома» на рынок мобильной связи

Отметим, что «Ростелеком» уже работал на рынке сотовой связи. Компания владела GSM-лицензиями на территории 71 региона, но без Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания имела 3G-лицензии на большей части территории страны, включая Москву и Санкт-Петербург, и 4G-частоты по всей территории страны.

Что касается Tele2, то изначально это была «дочка» одноименной шведской компании. В 2013 г. ВТБ полностью выкупил российский Tele2 у шведов за $2,4 млрд. Вскоре госбанк перепродал половину акций оператору консорциума, состоящему из структур Алексея Мордашова и банка «Россия».

Позднее «Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 об объединении сотовых активов. На момент объединения у Tele2 были GSM-лицензии в 41 российском регионе, включая Санкт-Петербург. Но у компании не было присутствия в Москве, равно как и не было 3G- и 4G-частот.

После объединения Tele2 продолжила активное строительство сотовых сетей, включая сети 3G- и 4G. Сейчас компания предоставляет услуги на территории 65 регионов, в том числе в Москве была построена сеть 3G/4G.