В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные
В России создано решение, которое превращает обычные телефонные линии и IP-сети в защищенные — такие, по которым можно передавать секретную информацию и устанавливать закрытую телефонную связь. Теперь защищенные сети не придется строить с нуля, можно будет использовать уже существующие, что позволит сэкономить на их создании.
Решение «Ростеха»
«Ростех» разработал решение, которое дает возможность в защищенном режиме обмениваться секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования. Решение позволяет соответствующим образом расширить функциональность уже существующих сетей вместо того, чтобы создавать новые линии специально для обмена секретной информацией. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании.
Необходимый уровень защиты данных достигается с помощью криптографической аппаратуры и сертифицированного ПО. Решение позволяет не только передавать и принимать данные, но также установить закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь. Его разработку осуществило НПП «Рубин», которое входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника». Сама «Росэлектроника» является частью «Ростеха».
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко пояснил, что решение позволит сэкономить на созданий защищенных сетей связи, поскольку их теперь можно не строить с нуля, а использовать уже существующую инфраструктуру. В силу масштабируемости решения заказчик может сам определять количество абонентов.
По словам Евтушенко, решение может быть использовано силовыми ведомствами, региональными властями, госкомпаниями и коммерческими финансовыми структурами. Система уже была внедрена и используется в правительстве одного из регионов, но какого именно, не сообщается.
Другие продукты для силовиков
Это не единственный продукт для силовых ведомств, который в последнее время создала «Росэлектроника». Ранее CNews писал, что одно из предприятий холдинга создает для российских силовиков шпионские автомобили — мобильные центры связи и слежения на базе Ford Transit. Эти авто были выбраны потому, что они не привлекают внимания в городе, делая слежку незаметной. Внутри машины оборудован центр связи с тремя рабочими местами. Снаружи расположены камеры, есть также наблюдательный квадрокоптер.
Также «Ростех» создал модуль радиомониторинга «Черемуха», предназначенный для обнаружения дронов. Особенностью решения является то, что с его помощью можно обнаружить не только сам беспилотник, но и найти локацию, откуда он управляется. Разработкой «Черемухи» занимается НИИ «Вектор», которое входит в состав холдинга «Росэлектроника». Холдинг, в свою очередь, является частью «Ростеха».
Чем занимается «Росэлектроника»
ОА «Российская электроника» («Росэлектроника») — это холдинговая компания, созданная правительством с целью консолидации предприятий в области радиоэлектроники в 1997 г. В 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». В 2017 г. «Ростех» присоединил к ней Объединенную приборостроительную корпорацию.
В образованный таким образом холдинг входит более 120 предприятий и научных организаций. Количество их сотрудников в общей сложности превышает 70 тыс. Основные продукты — радиоэлектронные компоненты, средства и системы связи, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, СВЧ и др. Продукция «Росэлектроники» экспортируется в 30 стран. Годовая выручка предприятий холдинга в сумме составляет более 150 млрд руб.