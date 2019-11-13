В России вводят монополию на телетрансляции в интернете

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Госдума одобрила законопроект о создании единой системы онлайн-трансляции

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о создании единой системы онлайн-трансляции телеканалов. Документ был разработан рядом депутатов Госдумы, включая главу Комитета по информации, информационной политике и связи Леонида Левина, и представляет собой поправки в законы «О связи», «О СМИ», «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Законопроект вводит монополию на трансляцию в интернете обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, вещающих на территории всей страны через мультиплексы цифрового эфирного телевидения. Такую организацию выберет Роскомнадзор сроком на пять лет.

Будущая организация должна иметь договора на трансляцию не менее двух третей от обязательных общедоступных телеканалов, а также права на необходимое программное обеспечение (ПО). Доля иностранцев в такой организации не должна будет превышать 20%.

Что должны будут делать вещатели и владельцев ТВ-сайтов в интернете

Вещатели общедоступных телеканалов должны будут передавать такой организации свои программы в таком же виде, как они идут в эфире. Исключение делается для программ, на трансляцию которых в интернете у телеканалов нет прав – об этом должны отдельно предупреждать телезрителей. Уполномоченная организация также должна будет транслировать сигнал соответствующих телеканалов в неизменном виде.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому общедоступные телеканалы в интернете

будут транслироваться только через ПО уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор

Уполномоченная организация создаст сайт в интернете для бесплатной трансляции общедоступных телеканалов. При этом владельцы иных сайтов, информационных систем и программ для ЭВМ, предназначенных для трансляции телепрограмм в интернете, должны будут заключить договор с этой организацией и использовать ее ПО для трансляции этих телеканалов.

Владельцы сайты не должны будут вносить изменения в сигнал таких телеканалов, включая совокупность аудиовизуальных, звуковых, текстовых и иных материалов. Также не допускается нарушение и блокирование функциональности работы ПО такой организации и предоставление доступа к этому ПО третьим лицам с целью осуществления ими трансляции телеканалов в интернете.

Отметим, что российское законодательство обязывает осуществлять трансляцию обязательных общедоступных телеканалов во всех средах, включая интернет. Соответственно, владельцы OTT-сервисов, обеспечивающих трансляцию телеканалов в интернете, должны обеспечивать вещание указанных телеканалов.

За нарушения условий ретрансляции обязательных общедоступных телеканалов уполномоченная организация будет разрывать договора с соответствующими сайтами. Уполномоченная организация будет выявлять сайты, незаконно распространяющие сигнал обязательных общедоступных телеканалов, и обращаться по этому поводу в Роскомнадзор. Затем через суд надзорное ведомство будет инициировать блокировку таких ресурсов.

Еще одна норма законопроекта состоит в том, что нормы антимонопольного законодательства и другие нормативные акты в области защиты конкуренции не будут касаться организации, уполномоченной на трансляцию общедоступных обязательных телеканалов в интернете.

Для чего нужен новый законопроект

Авторы законопроекты объясняют его необходимость ростом популярности телесмотрения в сети интернет, включая сайты, мобильные приложения и SmartTV. В то же время созданию «единого информационного пространства в цифровой интернет-среде» мешает отсутствие у вещателей возможности контроля распространения сигнала в интернете. Этому мешают несанкционированные вещателями трансляции телеканалов операторами связи , а также пиратское распространение сигнала телеканалов в интернете.

Правительство поддержало предложенный законопроект. А вот Правовое управление Госдумы высказало к нему ряд замечаний. Например, юристам парламента не нравится идея исключить будущую уполномоченную организацию из-под действия антимонопольного законодательства. Кроме того, непонятно, как быть с видами рекламы, которые запрещены в эфире, но частично разрешены в интернете, например, рекламой алкоголя и играх, основанных на пари.

Критика участников рынка

По данным газеты «Ведомости», наибольшие шансы стать уполномоченной организацией есть у «Витрина ТВ» - совместного предприятия «Национальной медиагруппы», «Первого канала» и ВГТРК. Позднее газета «Коммерсант» писала, что на этот статус претендует также госпредприятие «Российские телевизионные и радиовещательные сети» (РТРС), занимающееся эфирным распространением телеканалов.

Участники рынка серьезно критикуют предложенный законопроект. Против принятия документа выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация кабельного телевидения и асоциальных региональных операторов связи «Ростелесеть». Им не нравится идея создания монопольного посредника между операторами связи и вещателями. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против опасного, по ее мнению, прецедента по введению исключения из антимонопольного законодательства.

Главный редактор портала «Кабельщик» Яна Бельская надеется, что законопроект будет исправлен ко второму чтению и в нем будет хотя бы добавлена возможность конкуренции. «У РТРС - государственной компании - есть ресурсы, чтобы выступить таким дистрибутором, - говорит Бельская. - Но решение предоставить право стать монопольным дистрибутором федеральных каналов частной компании - неконституционно. Такие вещи, как минимум, должен определять тендер».