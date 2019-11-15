Google запустил бесплатного «убийцу SMS» в обход операторов сотовой связи

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Запуск RCS-мессенджера в США

Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS, который призван заменить SMS. Поддержка RCS реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США бесплатно. Об этом сообщил портал The Verge.

Ранее поддержка RCS осуществлялась на уровне операторов мобильной связи, однако из-за несогласованности версий стандарта его внедрение осуществлялось крайне низкими темпами.

Особенности технологии RCS позволили Google развернуть новую систему обмена сообщениями на замену SMS самостоятельно, без участия операторов. Для этого корпорации потребовалось запустить собственные серверы для обработки потока сообщений и обеспечить поддержку RCS в ОС для мобильных устройств.

Google запустил «убийцу SMS» в обход американских операторов сотовой связи

Крупные производители смартфонов редко поставляют свои устройства с предустановленной Android в «чистом» виде. Как правило, переработке подвергаются графическая оболочка и многие стандартные приложения. Например, Samsung устанавливает на свои гаджеты фирменную программу для обмена текстовыми сообщениями – Samsung Message. Поэтому для успешного запуска сервиса на базе RCS Google пришлось предварительно договориться с корейской корпорацией об обеспечении поддержки данного стандарта.

Крупнейшие операторы в роли догоняющих

В конце октября 2019 г. CNews сообщал о том, что четыре крупнейших сотовых оператора США – AT&T, Verizon, T-Mobile, и Sprint – объявили о создании совместного предприятие поя названием Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI).

Предполагалось, что новая организация займется разработкой собственного приложения для обмена сообщениями на базе RCS, которое будут переустанавливать на смартфоны, распространяемые через розничные сети этих операторов.

По словам генерального менеджера CCMI, Дуга Гарланда (Doug Garland), американская «большая четверка» операторов планирует предоставлять бизнесу сервисы, позволяющие общаться с клиентами напрямую.

Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

К недостаткам RCS следует отнести отсутствие сквозного шифрования передаваемых сообщений (оно есть, к примеру, в Apple iMessage), в следствие чего владелец RCS-серверов может получить доступ к переписке пользователей. Google утверждает, что работает над устранением данной проблемы.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.



Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

Экосистема RCS по версии Google образца 2018 года

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с ассоциацией GSM сформировали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

По состоянию на апрель 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей «большой российской четверки – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.