Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации

Тематика выделенных серверов для игр весьма популярна в современном мире. Игровой компьютерный бум явно не идет на спад. Напротив, это одна из наиболее быстро растущих сфер предпринимательской деятельности. Лучшие серверы для сетевых игр можно подобрать на ИТ-маркетплейсе Market.CNews.ru.

Рынок сетевых игр

Рынок сетевых игр огромен. В США видеоиграми увлечено не менее двух третей населения, в России — почти половина. Большая часть людей играет со своих мобильных устройств: планшетов и смартфонов. Казалось бы, компьютерные игры — удел молодежи. Но исследования независимых друг от друга аналитиков показывают: играми увлечены и пожилые.

В 2016-2017 гг. объем мирового рынка компьютерных игр «взял» отметку в $100 млрд. И сейчас составляет почти $150 млрд. Объем российского игрового рынка оценивается в $2,5-3 млрд. Мировой и российский рынки показывают ежегодный рост на 10–20%.

Среди мировых гигантов на игровом рынке активно участвуют Microsoft, Sony, активные шаги предпринимает компания Google. Из российских компаний следует выделить 1С.

Тенденции на рынке игр

С ростом аппаратных мощностей компьютерные игры стали более зрелищными, изощренными и реалистичными. Появилась возможность участвовать в онлайн-соревнованиях с несколькими единицами, десятками, сотнями даже тысячами участников. Геймерские конфигурации компьютеров уже давно являют топовыми на рынке, наиболее мощные телефоны и планшеты также во многом предназначены именно для игроманов. Однако в игровой индустрии, как и в ИТ-индустрии в целом, наметился явный сдвиг в сторону облачных технологий.

Фото: https://ru.depositphotos.com В США видеоиграми увлечено не менее двух третей населения, в России — почти половина

Примитивные игры позволяют обойтись обычной связкой «компьютер-интернет». Зрелищные игры с «навороченной» видеографикой и изощренностью сюжета предполагают применение хостинга игрового сервера в качественном дата-центре. Дорогостоящие игровые консоли постепенно вытесняются удаленными облачными мощностями, а это дополнительная нагрузка на сервер. Таким образом, можно говорить о том, что игры уходят в ЦОДы, а для игроков важен лишь хороший дисплей, удобный пульт управления и хороший канал связи.

Виртуальные и физические серверы VPS и Dedicated

Virtual Private Server, виртуальный выделенный сервер, или Dedicated, физический выделенный сервер, позволяют развернуть полноценный плацдарм для будущего game-сайта. VPS можно назвать вполне бюджетным и в то же время качественным решением, к достоинствам которого относят:

статичный IP-адрес;

легкость управления, настройки и инсталляции;

возможность установки proxy-сервера;

простой апгрейд файловой системы сервера.

Dedicated относится к числу более дорогих и мощных решений. В отличие от виртуальных серверов, вам будет предоставлен полноценный физический сервер, который будет выполнять только ваши задачи. Выделенные серверы также предоставляются с панелью управления и одним или несколькими IP-адресами. Кроме того, на выделенных серверах может быть установлено несколько жестких дисков для хранения основной и резервной информации.

SSD, DDoS, надежность

При запуске новых игр обычно выбирают более простые конфигурации с целью протестировать игровой продукт и оценить нагрузку на сервер. Далее принимается решение о продолжении работы или переходе на более мощное решение. В игровом мире данное решение должно быть принято несколько заранее, поскольку, пожалуй, ничего так сильно не раздражает геймеров, как игра, которая «тормозит». Именно поэтому игровые серверы должны иметь широкий канал связи и быстрые SSD-диски.

Еще один важный пункт — защита сервера. Хакеры питают особенное внимание к игровым серверам. Распространены попытки заставить конкурирующие игры «тормозить» с целью понижения их рейтинга и переманивания клиентов, попытки взлома и воровства «прокачанных» аккаунтов с целью их перепродажи и другие виды взломов. Для игровых серверов обязательной считается защита от DDoS-атак.

Наконец, одной из важнейших характеристик хостинга является его надежность в целом. Существуют различные критерии оценки надежности. На сегодня работа сервера на протяжении, например, 99,5% времени считается очень плохим показателем. Приемлемой и допустимой величиной простоя в работе является на сегодня 0,004% (надёжность 99,996%).

Windows и Linux для игровых серверов

В игровом мире Linux традиционно считается более надежной в работе, но сложной в настройке и эксплуатации операционной системой. Кроме того, на рынке наблюдается дефицит грамотных UNIX-специалистов. Тем не менее, Linux относится к числу открытых операционных систем с бесплатной лицензией.

Windows поставляется с удобным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), который позволяет решить многие задачи на интуитивном уровне (GUI, конечно, есть и у Linux, но вероятность ошибочных действий, особенно у начинающих специалистов, весьма высока). Стоимость лицензии Windows различна у разных хостинговых компаний. По данным Market.CNews.ru, некоторые из поставщиков готовы предоставить Windows бесплатно, другие — за ежемесячную плату вплоть до p2000 в месяц.

Минимальные конфигурации и цены для игровых серверов

Конфигурация сервера может существенно различаться в зависимости от поставленных задач. Здесь мы перечислим минимальные конфигурации для игровых серверов для Windows и Linux.

Итак, для Windows:

2 ядра CPU;

Не менее 1 Гб RAM;

Не менее 35 Гб SSD;

1 IP-адрес;

еженедельное резервирование данных;

Не менее 150 Гб трафика в месяц при скорости связи от 1Гб/с.

Для Linux:

2 ядра CPU;

Не менее 0,5 Гб RAM;

Не менее 20 Гб HDD;

1 IP-адрес;

еженедельное резервирование данных;

Не менее 150 Гб трафика в месяц при скорости связи от 1Гб/с.

Типовые решения в обязательном порядке должны предусматривать круглосуточную техническую поддержку (24х7х365).

Цены на подобные конфигурации VPS с надёжной инфраструктурой начинаются от 300 рублей в месяц, аренда физических серверов Dedicated обойдется минимум в 1500 рублей в месяц. Цены на более мощные конфигурации представлены в ИТ-маркетплейсе Market.CNews.ru.