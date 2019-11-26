Банк непростой судьбы прощается с Qiwi и продает свою долю за $400 млн

Банк «Открытие» готовится продать принадлежащие ему акции Qiwi. Часть своей доли собирается продать и основатель компании Сергей Солонин. Общий объем соответствующего размещения может составить $460 млн.

Акционеры Qiwi готовятся продавать свои акции

Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам предварительный проспект размещения своих акций. Ожидается, что в ходе него акционеры компании — банк «Открытие» и основатель и гендиректор Qiwi Сергей Солонин — продадут 37% акций.

Акции Qiwi разделены на два класса. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «А» имеют 10 голосов на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: для продажи их надо сначала конвертировать в акции класса «B» с потерей голосов.

Основной владелец акций класса «А» — Сергей Солонин. Ему принадлежит 11,75 млн акций класса «А», что составляет 19,2% от общего числа акций и 64,6% от общего числа голосов. Банку «Открытие» принадлежит 21,4 млн акций класса «B», что составляет 34% от общего числа акций и 11,4% от общего числа голосов.

«Открытие» готовится продать всю свою долю в Qiwi

В ходе предстоящего размещения банк «Открытие» готовится продать весь принадлежащий ему пакет акций. Солонин же будет продать только 2 млн акций, что составляет 3% от их общего числа. В случае продажи доля Солонина сократится до 16% от общего числа акций и до 58,7% от общего числа голосов. Ранее Солонин говорил агентству «Интерфакс», что он рассматривает возможность продажи небольшой доли принадлежащих ему акций для инвестиций в личные проекты.

Как «Открытие» стало совладельцем Qiwi

История того, как банк «Открытие» стал совладельцем Qiwi, непростая. Исторически банк входил в состав группы «Открытие холдинг». В 2015 г. группа «Открытие холдинг», в обмен на принадлежавшие ей платежные системы «Рапида» и Contact, получил 8,7% акций Qiwi.

Банк «Открытие» избавляется от доли в Qiwi

В 2017 г. «Открытие холдинг» сделал оферту на приобретение до 40,9% акций Qiwi, но она не состоялась. Тем не менее летом того же года банк «Открытие», входивший на тот момент в состав группы, скупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн.

Позднее группа «Открытие холдинг» продала банку «Открытие» всю свою долю в Qiwi за $90,2 млн, в результате чего банк стал владельцем 18% акций Qiwi. Последняя из серии соответствующих сделок завершилась 29 августа 2017 г. В тот же день Центробанк принял решение о вводе в банке «Открытие» временной администрации и его санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Затем, в конце 2017 г., группа «Открытие холдинг» скупила 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб. Далее группа продала этот пакет банку «Открытие» за 7,7 млрд руб., то есть на 1,7 млрд руб. дешевле.

Продажа была осуществлена в качестве сделки РЕПО — то есть с обязательством обратного выкупа. Однако обратного выкупа не произошло и группа Qiwi осталась собственником 34% акций Qiwi.

Сколько акционеры Qiwi смогут заработать на продаже ее акций

Исходя из текущих котировок акций Qiwi на американской бирже Nasdaq — $19,8 за одну ценную бумагу, объем предстоящего размещения может составить $463 млн. В том числе Солонин может заработать $38 млн, банк «Открытие» — $423 млн. Скупка же акций Qiwi, которые сейчас готовится продать банк «Открытие», обошлась ему в $320 млн. Соответственно, банк может продать их с прибылью в 30%.