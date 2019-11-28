Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии

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Власти Пакистана требуют с местной «дочки» группы Veon выплатить $450 млн за продление 4G-лицензии. Компания с этим не согласна и пытается оспорить решение в суде. Одновременно в Пакистане идет расследование относительно законности получения «дочкой» Veon данной лицензии.

«Дочка» Veon против пакистанского регулятора

Пакистанский сотовый оператор Jazz, вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входящий в группу Veon, обжалует в Высоком суде Исламабада (Islamabad Hight Court) решение Телекоммуникационного регулятора Пакистана (Pakistan Telecommunication Authority, PTA) относительно установления размера платы за продление лицензий. Об это говорится в квартальном отчете Veon.

Как Veon закреплялся в Пакистане

Исторически крупнейшим сотовым оператором Пакистана была компания Pakistan Mobile Communication (PMC, торговая марка Mobilink), принадлежавшая египетскому холдингу Orascom Telecom. В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) приобрела данный холдинг вместе с его основными активами.

В 2015 г. Vimpelcom договорился с Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов об объединении PMC с принадлежавшим данной группе пакистанским оператором Warid. Объединенная компания получила название Jazz и находится под контролем Veon.

Власти Пакистана требуют с местной «дочки» группы Veon выплатить $450 млн за продление 4G-лицензии

Warid получил 15-летнюю телекоммуникационную лицензию в 2004 г. Тогда же PTA выдал лицензии еще двум операторам - Telenor Pakistan («дочке» норвежского Telenor) и Zong (принадлежащей China Telecom). Стоимость каждой из них составляла $291 млн.

Как власти Пакистана не могут определиться с ценой продления лицензий

Сроки действия лицензий Warid и Telenor Pakistan закончились в мае 2019 г., Zong - в октябре 2019 г. Но регулятор долго не мог определиться с условиями продлениями указанных лицензий. В результате весной операторы вынуждены были обратиться в Высокий суд Исламабада, который обязал PTA решить данный вопрос к 15 июля.

PTA решил, что стоимость продления лицензии будет составлять $39,5 млн за 1 МГц в диапазоне 900 МГц и $29,5 млн в диапазоне 1800 МГц. В результате общая стоимость продления лицензии составит $450 млн (без учета 10% налога).

Jazz и Telenor Pakistan не согласились с такой высокой ценой и снова обратились обратились с иском в Высокий суд Исламабада. Операторы настаивают, что лицензии должны продлеваться за ту же сумму, за которую их выдавали в 2004 г. - то есть за $291 млн. Кроме того, в 2015 г. лицензия государственного оператора Ufone была продлена как раз ту же сумму.

«Дочка» Veon внесла в суд депозит на сумму $225 млн

Суд приостановил действие решения PTA о взимании платы с операторов за продление лицензии, но при условии внесения ими депозита в размере половины от требуемой суммы - то есть $225 млн. Telenor Pakistan и Jazz сделали это, при этом Jazz внес депозит в виде ценных бумаг и намерен оспорить при этом данное решение.

Властями не понравилось, как «дочка» Veon получила 4G-частоты без участия в аукционе

Одновременно вокруг пакистанкой «дочки» Veon развивается другая проблема. Лицензия Warid выдавалась в 2004 г. в качестве технологически нейтральной. Это означает возможность оператора использовать различные технологии на полученных им частотах в диапазоне 1800 МГц. На тот момент самой актуальной была технология второго поколения сотовой связи стандарта GSM.

В 2014 г. условия лицензии Warid были изменены и компания смогла на имеющихся у нее частотах запустить сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE. При этом Waird стал единственным пакистанским сотовым оператором, который не принимал участия в проводившемся в 2014 г. частотном аукционе по продаже частот для третьего (3G) и четвертого поколения сотовой связи. В ходе того же аукциона принадлежащий Vimpelcom оператор PMC приобрел 3G-лицензию за $300 млн.

После слияния с Warid, PMC смог предложить предложить своим абонентам возможность работы с 4G-услугами без покупки дополнительных лицензий и частот. Позднее, в 2017 г., Jazz в ходе еще одного аукциона приобрел дополнительные 4G-частоты в диапазоне 1800 МГц за $295 млн.

В 2018 г. Национальный суд ответственности Пакистана (National Accountability Court) начал расследования относительно изменений условий лицензии Warid, которые позволили компании работать в 4G. Фигурантами расследования стали бывший министр информационных технологий Пакистана Ануша Рахман (Anusha Rahman), бывший министр финансов Ишаг Дар (Ishaq Dar) и бывшие руководители PTA. Также в рамках расследования задавались и Jazz.

Позднее, в октябре 2019 г., Главный аудитор Пакистана (The Auditor General of Pakistan) пришел к выводу, что условия слияния PMC и Warid нарушали законодательство. В частности, PTA позволило PMC использовать частоты Warid для запуска 4G-услуг без участия в аукционах. Это, по мнению аудиторов, создало условия для необоснованного обогащения «дочки» Veon и нанесло ущерб бюджету страны.

CNews ожидает от Veon ответов на свои вопросы по ситуации.