МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала»

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Жители Крыма в ближайшее время могут лишиться возможности приобретать и восстанавливать SIM-карты МТС. Формально российская МТС никогда не работала в Крыму, но де-факто за последнее время на полуострове было продано около 2 млн ее SIM-карт.

Крым прощается с МТС

С 1 декабря 2019 г. жители полуострова Крым могут лишиться возможности приобретать SIM-карты сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), а также как переоформлять их или восстанавливать в случае потери. Информация об этом появилась на страницах группы «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте».

Об этом же написала газета «Комсомольская правда в Крыму» со ссылкой на местных сотовых дилеров.

Как устроена сотовая связь в Крыму

Ситуация на телекоммуникационном рынке Крыма из-за геополитических проблем крайне запутанна.

До 2014 г. в Крыму, как и на всей территории Украины, работало три сотовых оператора в стандарте GSM: украинская «дочка» МТС (в настоящее время называется «ВФ Украина» и работает под брендом Vodafone), «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и Lifecell.

Летом 2014 г. после присоединения Крыма к России, на полуострове стали продаваться SIM-карты российского МТС. Формально они относятся к Краснодарскому краю и имеют номерную емкость «+7978», а в Крыму они находились в роуминге в сети «МТС-Украина». Однако роуминговая наценка с их пользователей не взималась.

Жители Крыма в ближайшее время могут лишиться возможности приобретать и восстанавливать SIM-карты МТС, которых за последнее время им было продано около 2 млн штук

Позднее «МТС-Украина» ушла с полуострова. На базе ее сети заработал новый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Участники рынка считают, что он принадлежит ливанскому бизнесмену Пьеру Фатушу, партнеру МТС по армянскому сотовому оператору Vivacell, который раньше также назывался «К-телеком». SIM-карты МТС продолжили продаваться в Крыму и работать в роуминге с «К-телеком» без роуминговой наценки.

Также летом 2014 г. с полуострова был изгнан «Киевстар». Власти республики Крым национализировали его имущество, а также имущество крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Киевстар». Местными властями был создан собственный оператор «Крымтелеком», который на базе имущества «Укртелекома» и «Киевстара» запустил собственные сети фиксированной и мобильной связи.

Схожая история была и в городе федерального значения Севастополь, также находящемся на полуострове Крым, но являющимся отдельным субъектом федерации. Власти города создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-телеком», которому было передано оборудование «Киевстара» и «Укртелекома». «Севастополь-телеком» вместе с московским системным интегратором «Айти-Прогресс» запустил собственного сотового оператора «Севтелекомсвязь (торговая мрака «Севмобайл»).

В 2015 г. Lifecell также покинул Крым. Зато в 2016 г. на полуострове появился еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»). Несмотря на обилие местных сотовых операторов, у жителей и гостей Крыма пользовались спросом SIM-карты МТС. По неофициальным данным, их было продано порядка 2 млн штук. При том, что «КТК-Телеком» обслуживает 170 тыс. абонентов, «К-Телеком» - 70 тыс., «Крымтелеком» и «Севмобайл» - 30 тыс. сотовых абонентов.

Проблемы с крымским МТС

Летом 2019 г. стали появляться первые тревожные признаки того, что МТС может уйти из Крыма. Местные абоненты сотового оператора получили SMS-сообщения о том, что у них будет введена дополнительная плата за соединение в размере 1 руб. за первую минут и далее по 1 руб. за каждую минуту, начиная с 16. Это нововведение вызвало недовольство главы республики Крым Сергея Аксенова и после вмешательства замминистра связи России Олега Иванова от ведения этой платы было решено отказаться.

Затем, осенью 2019 г., крымские абоненты МТС столкнулись с новой проблемой: скорость на их тарифах стали резать до 512 Кбит/с. Теперь на полуострове ходят слухи, что МТС и вовсе уйдет из Крыма.

Министр информационной политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырьянов данные сообщения официально опроверг. На своей странице во «Вконтакте» он назвал это неподтвержденными слухами и призвал СМИ и руководителей салонов продаж не распространять их.

Однако позднее Зарьянов в интервью радио «Спутник в Крыму» сделал весьма странное заявление. Он сообщил о существовании рабочей группы, которая на федеральном уровне прорабатывает вопрос изменения нормативной базы с целью введения на полуострове механизма переносимости сотового номера (MNP). Министр признал, что он сам хотел бы пользоваться услугами местных сотовых операторов, сохранив свой номер телефона, который он купил еще в 2014 г.

Между тем, MNP работает на всей территории России, включая Крым, и его введение не потребует корректировки нормативной базы. В связи с этим в группе «Мобильная связь в Крыму» предполагают, что речь идет о запуске процедуры MNP между разными регионами – Краснодарским краем и республикой Крым вместе с городом Севастополь. В этом случае крымские абоненты МТС смогут перейти на обслуживание у местных сотовых операторов с сохранением номера, но для этого действительно потребуется изменение нормативной базы.

Почему присутствие МТС не выгодно Крыму

Ясность в ситуацию внес депутат Госдумы от республики Крым Дмитрий Белик. После встречи с Олегом Ивановым он сообщил телеканалу «Первый севастопольский» о наличии дорожной карты по развитию связи в Крыму. Согласно карте, с 1 января 2019 г. обслуживание всех SIM-карт жителей Крыма перейдет к местным сотовым операторам.

Белик пояснил, что материковые сотовые операторы не хотели начать работать в регионе де-юре, и, взимая плату с жителей полуострова, не вкладывали денег в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Но с 2020 г. средства, взимаемые с сотовых абонентов, останутся на полуострове, уверен депутат. При этом у абонентов сохранятся их номера и пакеты минут на телефоны других абонентов МТС.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке республики Крым говорит, что по его сведениям, с января 2020 г. крымские абоненты МТС с кодом «+7978» перейдут на обслуживание в сотовые сети «Крымтелекома» и «Севмобайл». В то же время «материковые» абоненты МТС при поездках в Крым продолжат обслуживаться в роуминге в сетях «К-Телеком» и «КТК-Телеком».

В МТС ограничились стандартным комментарием, что компания не оказывает услуг связи в Крыму. В Минкомсвязи отказались от комментариев.