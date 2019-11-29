Конец кражам мобильников и «серым» смартфонам: В России тестируется единая база IMEI

В России проводится тестирование системы идентификации смартфонов по IMEI-номерам. Ее запуск на постоянной основе может сделать невозможным использование в стране устройств, приобретенных за рубежом, например, в США или Китае. Систему тестируют лишь три из четырех федеральных операторов связи – МТС в этом процессе участие не принимает.

Новые ограничения для россиян

Российские операторы связи готовятся к внедрению системы идентификации смартфонов по их номерам IMEI с целью ограничения серого импорта гаджетов. По информации ТАСС, внедрение проводится при участии Россвязи.

Стоит отметить, что внедрением занимаются не все операторы «большой четверки» – в сообщении ТАСС указаны только Tele2, «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), а МТС не упомянута.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) это уникальный 15- или 17-значный номер, выполняющий роль международного идентификатора мобильного оборудования. Он присваивается устройствам с возможностью подключения к сотовым сетям, а также некоторым спутниковым телефона.

Система идентификации смартфонов по IMEI разрабатывается не только для ограничения серого импорта, но также для создания помех мошенникам и прочим криминальным лицам в использовании украденных телефонов.

Как проходит подготовка

Первым этапом подготовки к внедрению контроля за устройствами по их IMEI станет запуск пилотного проекта, позволяющего провести тестирование различных связанных с этим бизнес-процессов. В качестве площадки для этого проекта был выбран подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), поскольку именно на него возложены обязанности по управлению центральной базой данных IMEI в России. ТАСС получил подтверждение о сотрудничестве с ЦНИИС по вопросам подготовки к тестированию от всех трех заявленных операторов связи. МТС свое неучастие в проекте не прокомментировал.

В России начнут блокировать смартфоны, купленные за рубежом

Сам проект, по информации Росссвязи, состоит из ряда частей, число которых на момент публикации материала известно не было. В рамках каждой из этих частей будет проведено тестирование отдельных возможностей системы, в том числе самой центральной базы IMEI и информационных систем операторов связи.

Тестирование систем проводится под контролем ответственных специалистов и в режиме онлайн, причем на каждый из тестов отведен строго ограниченный интервал времени.

Участники пилотного проекта на 29 ноября 2019 г. не были готовы раскрывать результаты тестирования. «Что касается имеющихся результатов, то, на наш взгляд, говорить об этом пока преждевременно, поскольку совместная работа операторов связи и ЦНИИС продолжается», – отметили представители Россвязи. Сроки завершения тестирования в рамках пилотного проекта названы не были.

Последствия для россиян и способы решения проблемы

Создание базы данных IMEI-номеров может ударить по пользователям, предпочитающим покупать смартфоны за границей, где цена на них в силу ряда причин практически всегда ниже, чем на российском рынке. Однако компании-производители уже предложили простой и очевидный способ выхода из ситуации: китайские вендоры выпускают одну и ту же модель смартфона в версиях для внутреннего китайского и международного рынков, а в ряде случаев гаджеты, в том числе и флагманские, сразу выпускаются с глобальной прошивкой. Яркий пример – флагманский смартфон OnePlus 7T Pro образца осени 2019 г., по умолчанию способный работать в любых сотовых сетях мира.

Впрочем, и такие смартфоны тоже имеют шанс попасть в черный список, несмотря на то, что были куплены легально, пусть и в другой стране. В этом случае могла бы помочь перепрошивка смартфона с изменением IMEI-номера, но еще в 2010 г. было предложено введение в России уголовной ответственности за такой вид деятельности. Так что единственным выходом станет оспаривание блокировки смартфона в рамках специальной процедуры, которая тоже предусмотрена законопроектом.

На уровне закона

Система, подготовкой к внедрению которой заняты три из четырех федеральных операторов связи России, рассматривается в законопроекте за авторством ряда сенаторов, который был разработан в декабре 2018 г. Его обсуждение проходило в Совете Федерации в рамках заседания временной комиссии по развитию информационного общества.

Документ описывает развертывание в России системы тотальной регистрации всех устройств с IMEI-номерами, будь то смартфоны, обычные сотовые телефоны, а также планшеты и ноутбуки с сотовыми модемами. Также законопроект подразумевает возможность подключения к сетям российских сотовых операторов только тех устройств, чей номер попал в белый список.

Всего списков было предложено сделать четыре – белый (полностью легальные устройства, допущенные к использованию в России), черный (краденные, утерянные, незаконно ввезенные в страну и заблокированные по запросу спецслужб устройства), серый и список исключений. Особенности серого списка на момент презентации законопроекта не раскрывались, а в исключения предлагалось записывать устройства, ожидающие проверки на законность ввоза в страну и лишь временно допущенные к подключению к сотовым сетям.

Председатель временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации сенатор Людмила Бокова во время рассмотрения документа в декабре 2018 отметила, МТС, как и другие операторы связи, в целом поддержал предложенные в документе нововведения. Людмила Бокова является соавтором этого законопроекта.

Между тем, несмотря на то, что со дня рассмотрения законопроекта в Совете Федерации прошел практически год, он так и не был внесен на рассмотрение. По словам Людмилы Боковой, текст документа в настоящее время находится на доработке. «Про законопроект никто не забыл. В настоящее время дорабатывается финансово-экономическое обоснование», – отметила Бокова. Сенатор добавила, что разрабатываемый законопроект не предполагает никакой финансовой нагрузки для граждан, хотя изначально, согласно тексту документа, россияне должны были самостоятельно и за свой счет регистрировать свои смартфоны в базе IMEI-номеров.

Сроки внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму не установлены.