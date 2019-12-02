Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора

Михаил Фридман требует от испанского суда признать сфальсифицированными письма бывших руководителей «Вымпелкома» Михаила Слободина и Антона Кудряшева, которые были представлены бизнесменом Хавьером Долсетом. Письма легли в основу расследования относительно осознанного банкротства мультимедийного холдинга Zed+ в интересах Фридмана, что сам бизнесмен категорически отрицает.

Фридман пошел на войной на своего испанского обидчика

Совладелец Альфа-банка Михаил Фридман подал в суд Мадрида ходатайство о привлечении к ответственности испанского бизнесмена Хавьера Переса Долсета (Javier Pérez Dolset), сообщает местное издание Europa Press.

Ранее Долсет обвинил Фридмана в умышленном банкротстве мультимедийного холдинга Zed+ и в качестве доказательств представил переписку бывших руководителей сотового оператора «Вымпелкома», которую Фридман назвал сфабрикованной.

«Вымпелком» и его главный партнер по мобильному контенту

Зарегистрированный в Голландии холдинг Zed+ был создан в 2013 г. путем слияния испанского контент-провайдера Zed, принадлежавшего семье Переса Долсета, и российского контент-провайдера «Темафон». Российская компания была основана давним знакомым Фридмана - владельцем консьерж-сервиса «Прайм-Концепт» Ваге Енгибаряном - и являлась главным партнером «Вымпелкома» в сфере мобильного контента.

«Вымпелком» был совладельцем созданного Ваге Енгибаряном кипрском офшоре M.I.P.R., который владел долей сначала в «Темафоне», а затем в Zed+. «Вымпелком» входит в группу Veon, основным владельцем которой является инвестиционная компания LetterOne, созданная Михаилом Фридманом и другими основателями «Альфа-групп».

Михаил Фридман, совладелец Альфа-банка и «Альфа-групп»

В 2013 г. Zed+ взял кредит на 140 млн евро от синдиката банков во главе с ING, среди которых был Amsterdam Trade Bank - голландская «дочка» Альфа-банка, который входит в состав «Альфа-групп». Однако в 2016 г. «Вымпелком» резко сократил сотрудничество с «Темафон».

Расследование и аресты в Испании

В результате Zed+ не смог расплатиться с долгами и был признан голландским судом банкротом. Временным управляющим холдинга был назначен голландец Петер Вакки (Peter Wakkie), которого Перес Долсет считает человеком Енгибаряна.

Перес Долсет утверждает, что Енгибарян попытался воспользоваться данной ситуацией и предложил выкупить активы Zed+ всего за 30 млн евро. По мнению испанского бизнесмена, Фридман специально, используя свое влияние на «Вымпелком» и Альфа-банк, устроил банкротство Zed+ с целью завладеть активами холдинга.

Прокуратура Испании начала расследование в связи с фиктивным банкротством холдинга. Дело ведет прокурор Хосе Гринда, известный своим расследованием в отношении выходцев из так называемой Тамбовской ОПГ.

В рамках расследования в начале 2017 г. в аэропорту Мадрида был задержан Петер Вакки (затем его отпустили). Позднее, летом 2017 г. под стражей оказался уже сам Хавьер Перес Долсет, которого обвиняли в мошеннических сделках на сумму 67 млн евро, включая взятки высокопоставленным чиновникам России и Узбекистана. Затем Перес Долсет также был отпущен на свободу.

В 2019 г. испанский суд вызвал на допрос Михаила Фридмана. Бизнесмен предлагал допросить его по видеосвязи из Лондона, где он постоянно проживает, но суд отклонил такой вариант. В итоге Фридман все-таки приехал в Испанию и был допрошен, но обвинений ему не предъявили, сейчас у него статус подозреваемого.

Письма бывших гендиректоров «Вымпелкома»

Перес Долсет в качестве доказательств своих обвинений предъявил письма, адресатами которых якобы были руководители «Вымпелкома» Антон Кудряшов (возглавлял компанию в 2011-2013 гг.) и Михаил Слободин (руководил оператором в 2013-2016 гг.). Слободин в переписке с сотрудником «Вымпелкома» «С. Соколовым» якобы утверждал, что с LetterOne согласована схему по прекращению контрактов с «Темафоном» до тех пор, пока цена компании не будет снижена до минимума.

А Кудряшов якобы переписывался с Фридманом. В этой переписке говорилось об аудите, который PriceWaterCoopers провел в отношении ООО «Встреча». По утверждению Переса Долсета, в эту компанию без его согласия из «Темафона» было выведено $30 млн, которые затем были переведны разработчику мобильных приложений «ФБ Групп» (торговая марка Funbox).

Фридман обвинения в свой адрес отрицает, указывая, что он не является контролирующим акционером «Вымпелкома» и не занимается его операционной деятельностью. Документы, представленные Перес Долсет, адвокаты Фридмана из фирмы Baker & Mckenzie назвали фальшивкой. В том числе они утверждают, что такого сотрудника, как «С. Соколов», в «Вымпелкоме» нет.

Со своей стороны, Хавьер Перес Долсет намерен подать встречный иск к Фридману. Он также хочет добиться вызова на допрос в Испанию Михаила Слободина, который в 2016 г. объявлен Россией в международный розыск и живет в Лондоне. Со слов Переса Долсета, которые приводит Europa Press, Слободин санкционировал перевод денег в «ФБ Групп», что якобы привело к расследованию в отношении испанского бизнесмена по поводу возможной коррупции и банкротству Zed+.

Позиции российских участников спора

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич говорит, что ему ничего не известно об истории с письмами его предшественников. Взаимоотношения же «Вымпелкома» с группой компаний «Темафон» действительно были завершены - последним этапом стала недавняя консолидации оператором 100% в платежной системе Ruru.

Источник, близкий к руководству «Вымпелкома», говорил CNews, что различные контракты оператора с «Темафоном» были завершены по различным причинам. В некоторых тендерах «Темафон» просто не смог участвовать, а некоторые сервисы, например, мобильные знакомства, перестали быть актуальными.

Фридман и Енигибарян в 2017 г. говорили CNews, что они не совершали никаких незаконных действий и не давали взяток чиновникам. В числе прочего Фридман заявил, что не вел бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и не имел отношения к деятельности компаний «Темафон» и Zed.

Компания «ФБ групп» заявила CNews, что она также не совершала никаких незаконных операций, в том числе не получала незаконным образом денег от «Темафона», а также не имела в принципе договорных отношений с ООО «Встреча».