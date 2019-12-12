ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

2012

«Лаборатория Касперского» намерена портировать свою ОС на большую часть процессоров, популярных на рынках решений для телекома, интернета вещей, транспорта и пр. Среди них найдется место российским чипам «Элвиса». А вот каких-либо планов относительно «Эльбрусов» и «Байкалов» у компании пока нет.

В ожидании чипа «Элвиса»

Разработчики собственной ОС «Лаборатории Касперского» в ходе расширения поддерживаемых ею процессорных архитектур рассчитывают к концу 2020 г. охватить порядка 80% наиболее распространенных на рынке решений, используемых в телекоме, на транспорте, для интернете вещей, в промышленности, а также для больших и малых экранов. Ближайшей адаптацией ОС под отечественный процессор станет инсталяция на один из готовящихся к выходу чипов зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей процессорной линейкой «Мультикор». Об этом сообщил руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов.

В разговоре с CNews он уточнил, что речь идет о четырехъядерном процессоре, проектируемом на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). Ориентировочно он должен увидеть свет в 2020 г., поэтому в «Касперском» работы по портированию ОС на него пока не ведутся — компания сначала должна получить в свое распоряжение инженерные образцы. Только после этого можно будет говорить и о сроках адаптации.

Конкретика применения связки решений «Элвиса» и «Касперского» пока также не ясна, но вероятнее всего она найдет применение в корпоративном сетевом оборудовании. «Мы, как и “Элвис” стоим в длинной цепочке, — говорит Сизов. — Мы предоставляем платформу, они — процессор; дальше кто-то все это собирает и делает конечный продукт».

ОС «Касперского» адаптируют под процессор «Элвиса»

Со слов Сизова можно было заключить, что в более отдаленной перспективе компания намерена интегрировать ОС еще с одним чипом «Элвиса», предназначенным для использования в устройствах интернета вещей. Он пока также находится в разработке.

Более того, у «Касперского» уже есть опыт взаимодействия с «Элвисом» — ОС компании поддерживает работу появившегося еще в середине 2012 г. трехъядерного процессора «Мультикор» 1892ВМ10Я. Правда, он был реализован на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд).

Как выяснил CNews из разговора с Григорием Сизовым, планов по поддержке известных отечественных процессоров линеек «Эльбрус» и «Байкал» у «Касперского» в настоящий момент нет. «У нас встроенная ОС; она не предусмотрена для рабочих станций, — поясняет он. — Нам интересны вещи, которые связаны с нашими направлениями (упомянутыми выше; — прим. CNews)». При этом вероятность того, что в будущем «Касперский» запустит какой-нибудь проект, связанный с поддержкой совсем недавно появившихся ARM-процессоров Baikal-M, Сизов все же не исключил.

Что за процессор «Касперский» ждет от «Элвиса»?

Несмотря на то, что в интернете можно найти ряд электронных презентаций сотрудников «Элвиса» с дорожными картами выпуска процессоров компании, в которых четко прописаны их рабочие названия, Сизов от идентификации по одной из них ожидаемого «Касперским» чипа воздержался.

В самом «Элвисе» от каких-либо комментариев в отношении заявлений «Касперского» в разговоре с CNews отказались.

Вероятнее всего антивирусная компания рассчитывает на скорое появление процессора, который в материалах «Элвиса» фигурирует под названием MCom-03. Он сейчас находится в работе и предназначен для маломощных так называемых встраиваемых систем. Изначально компания намеревалась выпустить его в 2019 г., но сроки видимо сдвигаются.

Младший брат этого решения, MCom-02 (1892ВМ14Я) появился в 2014 г. Он представляет собой систему на кристалле, которая содержит два центральных CPU-ядра ARM Cortex-A9, два DSP-ядра ELcore-30M и графический процессор MALI-300.

Собственная ОС «Касперского»

О планах «Лаборатории Касперского» по разработке собственной операционной системы стало известно еще в 2012 г. Компания изначально нацелилась на промышленные информационные системы, в основу проекта была положена идея надежной защиты информации.

Название KasperskyOS появилось немного позже, а сама система увидела свет в августе 2016 г. Как отмечали разработчики, данная ОС не позиционируется в качестве замены уже существующих систем широкого применения, используемых на серверах или пользовательских устройствах. KasperskyOS решает другие задачи и эксплуатирует иные принципы работы, она поставляется в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Практически сразу после анонса ОС было представлено и первое устройство под ее управлением — им стал разработанный российской компанией Kraftway маршрутизатор. По заявлениям представителей «Лаборатории», это первый полностью доверенный телекоммуникационный комплекс, обеспечивающий полную конфиденциальность трафика.

«Лаборатория» продолжает развивать KasperskyOS и строить на ее основе экосистему. Так, в 2017 г. компания выпустила специальный модуль киберзащиты на базе этой ОС, предназначенный для интеграции в современные высокотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS — умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов.

В марте CNews писал, что «Лаборатория» работает над созданием собственной мобильной ОС. По данным «Коммерсанта», компания тестирует применимость KasperskyOS в смартфонах для корпоративного сектора.

В начале декабря 2019 г. стало известно, что на основе своей KasperskyOS в первом полугодии 2020 г. «Лаборатория Касперского» выпустит на рынок два продукта.

Первый из них — решение Kaspersky IoT Secure Gateway — создан для защиты инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client; он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к удаленным рабочим столам.