Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

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Власти готовы отдать «Ростелекому» полосу частот 2,3-2,4 ГГц для строительства LTE-сети с целью обслуживания соцобъектов. Но полностью данная полоса частот будет отдана только в половине российских регионов. Также компанию обяжут использовать исключительно российское оборудование.

Частоты для «Ростелекома»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании 24 декабря 2019 г. рассмотрит вопрос о выделении частот «Ростелекому» для обслуживания социально-значимых объектов (СЗО). Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Как будут подключать СЗО

К социально-значимым объектам относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и местной власти, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки. В августе Минкомсвязи провело аукционы на подключение данных объектов к интернету по проводным каналам. В большей части регионов победителем стал «Ростелеком».

Там, где подключение по проводным каналам будет нецелесообразным, станут использоваться беспроводные каналы — сотовые сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по беспроводному подключению СЗО.

«Ростелеком» ждет от ГКРЧ частоты на сеть для СЗО

Изначально планировалось, что «Ростелеком» для этих целей построит LTE-сеть в диапазоне 450 МГц — данная сеть обладает наибольшей зоной покрытия. В проекте примут участие сотовый оператор Tele2, в процессе поглощения которого находится «Ростелеком», и госпредприятие «Российские телерадиовещательные сети» (РТРС). Tele2 владеет частотами в диапазоне 450 МГц в большей части российских регионов, а РТРС предоставит свои мачты в качестве опор для базовых станций.

Для чего «Ростелекому» еще один диапазон

Позднее у Минкомсвязи появилась идея без конкурса выделить «Ростелекому» частоты для обслуживания СЗО в еще одном диапазоне: 2,3-2,4 ГГц. Сети в данном диапазоне обладают меньшим покрытием, чем сети в диапазоне 450 МГц. Но зато у них большая емкостью, которая необходима для работы в крупных городах. Как объяснял замминистра связи Олег Иванов, СЗО необходимо будет не только стационарное, но и мобильное подключение, например, фельдшеры, направляясь на вызов, будут использовать в дороге планшеты.

Полосы частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, которые планируется выдать «Ростелекому»

№ Субъект Российской Федерации Полосы радиочастот, МГц Общая ширина полос, МГц 1 Республика Адыгея 2350-2360, 2380-2400 30 2 Республика Алтай 2340-2370 30 3 Республика Башкортостан 2330-2370, 2399-2400 41 4 Республика Бурятия 2300-2400 100 5 Республика Дагестан 2340-2400 60 6 Республика Ингушетия 2320-2350 30 7 Кабардино-Балкарская Республика 2310-2320, 2350-2400 60 8 Республика Калмыкия 2350-2360, 2380-2400 30 9 Карачаево-Черкесская Республика 2345-2360, 2370-2400 45 10 Республика Карелия 2300-2400 100

В тоже время у диапазона 2,3-2,4 ГГц есть проблема — он занят некими потребителями, сообщали в Минкомсвязи без уточнения деталей. В этой связи на прошлом заседании ГРКЧ вопрос не был решен. По информации CNews, речь идет о сетях МВД, использующих технологию беспроводной передачи данных WiMAX.

Сколько частот дадут «Ростелекому», и будет ли их достаточно

Согласно материалам к предстоящему заседанию ГКРЧ, «Ростелеком» получит полосы разной ширины в разных регионах. Максимальную полосу частот в 100 МГц компания получит в 43 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В остальных регионах ширина полосы составит от 30 до 60 МГц.

В двух регионах — республике Крым и городе Севастополь — частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц (все 100 МГц) получит компания «Миранда-медиа», совладельцем которой является «Ростелеком». Кроме того, «Ростелекому» планируется выдать частоты в диапазоне 450 МГц в тех регионах, где их нет у Tele2 — в Ненецком автономном округе и республиках Якутия, Ингушетия и Чечня. После этого у «Ростелекома» и Tele2 не будет частот в данном диапазоне только в одном регионе — Ямало-Ненецком автономном округе.

«Для обслуживания социально-значимых потребителей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц “Ростелекому” достаточно будет и 20 МГц, — говорит собеседник CNews на телекоммуникационном рынке. — А вот для строительства полноценной сотовой сети компании будет нужно уже 40-60 МГц, в том числе в крупных городах — не менее 40 МГц. Кроме того, решение ГКРЧ будет учитывать только занятость диапазона со стороны гражданских потребителей. Занятость же диапазона спецпотребителями будет учитываться при дальнейшей выдаче Роскомнадзором радиочастотных разрешений, и здесь доступный для “Ростелекома” спектр дополнительно может быть срезан».

Обязательное использование отечественного оборудования

Также ГКРЧ намерена внести серьезное обременение — обязать компанию использовать базовые станции, включенные в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Данный реестр был создан летом 2019 г. во исполнение постановления Правительства. В него Минпромторг включил продукцию, ранее занесенную в Реестр телекоммуникационного оборудования российского производства.

Глава Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, член экспертного совета при Минпромторге по присвоению статуса отечественного производителя телеком-оборудования Светлана Апполонова говорит, что в указанном реестре нет отечественного LTE-оборудования. «Весь рынок LTE поделен между несколькими вендорами, причем в самом стандарте даже содержатся вендороориентированные поля, — объясняет она. — Никто не будет производить оборудование для этого стандарта, если его не будут покупать. Но при грамотной технической политике и политической воле место для отечественного производителя все-таки можно будет найти».

В постановлении Правительства, в рамках которого «Ростелеком» стал единым исполнителем по беспроводному подключению СЗО, также звучало требование об использовании отечественного оборудования, но лишь при его наличии. В «Ростелекоме» от комментариев отказались. Источник, близкий к компании, надеется, что ГКРЧ обяжет компанию использовать отечественное оборудование только при его наличии. Если отечественное оборудование появится, то компания будет его использовать, уверяет собеседник CNews.