Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей

3097
Безопасность Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Минкомсвязи провело первые учения, предусмотренные законом «О суверенном Рунете». По неофициальной информации, учения выявили высокую степень уязвимости российских сотовых сетей в части каналов сигнализации. Их предлагается подключить к ГосСОПКЕ.

Учения по суверенному интернету

Минкомсвязи провело учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Это первые учения такого рода с момента вступления в силу так называемого закона «О суверенном Рунете».

В учениях принимали участие Росскомнадзор, Россвязь, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, МВД, Минобороны, Минэнерго, МЧС и Росгвардия. Со стороны рынка в учениях принимали участия «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», Tele2, «Ростелеком» (включая его «дочку» — «Ростелеком-Солар»), «Транстелеком», «Современные радиотехнологии» (торговая марка «Стриж»), Group IB, «Позитив технолоджис» и «Лаборатория Касперского».

Какие вопросы отрабатывались в ходе учений

Об итогах учений рассказал их руководитель, замминистра связи Алексей Соколов. Были отработаны несколько блоков вопросов, в первую очередь, возможность бесперебойного функционирования российского сегмента интернета, в том числе «в случае негативного внешнего воздействия».

minkomsvyazi600.jpg
В Минкомсвязи подвели итоги учений по суверенному Рунету

Также прорабатывались вопросы безопасного функционирования сотовых сетей связи и защиты персональных данных, включая телефонные звонки и SMS-сообщения. Кроме того, были проработаны вопросы безопасного функционирования сетей интернета вещей на объектах критической инфраструктуры, в частности, в энергетическом комплексе. В дальнейшем планируются отработки безопасности функционирования интернета вещей в других критических важных отраслях: на транспорте и в оборонно-промышленном комплексе.

Еще один отработанный блок вопросов — возможность межведомственного взаимодействия с МЧС по вопросам проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях связи в случае чрезвычайных ситуаций.

Соколов говорит, что учения продемонстрировали возможность органов власти и операторов связи «эффективно обеспечивать» бесперебойное функционирование сетей связи и интернета в любых обстоятельствах. Об итогах учений будет доложено Президенту России Владимиру Путину.

Какие уязвимости были выявлены в работе сотовых сетей

В то же время, как пишет Telegram-канал «Эшер II», учения выявили высокую степень уязвимости сотовых сетей связи через системы сигнализации ОКС-7 (SS-7) и Diameter. Всего было осуществлено 18 сценариев соответствующих атак. Успешными оказались 62,5% атак, проводившихся через SS-7, и 50% атак через Diameter.

Время обнаружения атаки в среднем составляло две-три минуты. По итогам учений операторам рекомендуется использовать инструменты выявления атак через сигнальные сети SS-7 и Diameter, которые позволяют своевременно обнаруживать атаки на отдельных абонентов мобильной связи и инфраструктуру оператора.

Также рекомендуется провести настройки телекоммуникационного оборудования, запрещающие сигнальные сообщения, которые не используются для организации связи между операторами, но могут применяться для проведения атак на сети операторов связи.

Главным выводом учений, по данным канала «Эшер II», стала необходимость создания нормативной базы и единой системы сбора и аналитической обработки информации об атаках через сигнальные сети на инфраструктуру и абонентов мобильных операторов связи. Также предлагается обеспечить ее подключение к Государственной системе обнаружения и предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА).

Данная система была создана в 2013 г. Федеральной службой безопасности (ФСБ) для предупреждения компьютерных атак на госорганы. В 2017 г. был принят закон о критической информационной инфраструктуре, который обязал подключать к ГосСОПКА государственные и коммерческие компании, работающие в критически важных отраслях: телекоммуникации, банки, атомную энергетику, топливно-энергетический комплекс, металлургию, здравоохранение, науку, оборонную, ракетно-космическую и химическую промышленность.

Другие материалы рубрики

Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира

ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов

Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft

«Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью