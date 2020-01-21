Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи

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Владимир Путин назначил Максута Шадаева главой Минкомсвязи.

Новый глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Президент России Владимир Путин назначил главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Указ о его назначении был опубликован вечером 21 января 2020 г.

Максут Шадаев был одной из кандидатур на место главы Минкомсвязи, о которых писал CNews после отставки Правительства Дмитрия Медведева.

Покидающий должность главы министерства Константин Носков занимал свое кресло с мая 2018 г., сменив, в свою очередь, Николая Никифорова.

Максут Шадаев на конференции CNews

«Рад назначению Максута Шадаева моим преемником, — прокомментировал Носков решение Президента. — Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства. Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи России, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность».



Краткая биография Максута Шадаева

Максут Шадаев родился в 1979 г., окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.



На госслужбе Максут Шадаев выступал адептом государственно-частного партнерства

В 2000-2001 гг. руководил проектом «Эйдвайзерс» компании «Аррава интернет менеджмент».

В 2002-2004 гг. Максут Шадаев работал в IBS: в 2003 г. получил назначение на должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а в 2003 г. занял пост директора по развитию бизнеса.

В июле 2004 г. Шадаев стал советником директора ФГУП НИИ «Восход».

Максут Шадаев уже работал в Министерстве связи в 2004-2008 гг., когда ведомство возглавлял Леонид Рейман. Шадаев был сначала советником Реймана, потом главой департамента.

В 2008 г., после ухода Реймана на пост советника Президента России, Шадаев перешел в Администрацию Президента на пост советника ее руководителя Сергея Нарышкина. Затем, когда в 2012 г. Нарышкин стал спикером Госдумы, Максут Шадаев занял пост его советника и в этой должности. Одновременно он отвечал за группу, реализующую проект «Электронный парламент».

В 2014 г. Шадаев стал министром государственного управления, информационных технологий и связи Московском области. В 2017 г. он занял пост вице-президента «Ростелекома», позднее он также возглавил «РТ-лабс». Одновременно Шадаев был советником на общественных началах замглавы Администрации Президента Сергея Нарышкина по социальным сетям.

Максут Шадаев неоднократно становился участником и докладчиком CNews Forum. В частности, выступая на нем в 2013 г., он рассказал о так называемом электронном парламенте (видео), в 2014 г. посвятил доклад реализации механизмов государственно-частного партнерства (видео), в 2016 г. продолжил эту тему рассказом о привлечении частного капитала в государственные ИТ-проекты Московской области (видео), в 2017 г. поделился своими взглядами на перспективы недавно на тот момент утвержденной госпрограммы «Цифровая экономика» (видео).