Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля

11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».

11 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами».

Цифровизация бизнеса влечет за собой автоматизацию большого числа бизнес-процессов, как ключевых, так и вспомогательных. И эта тенденция становится определяющим фактором на рынке BPM-решений. Системы автоматизации бизнес-процессов охватывают не только корпоративный сегмент, но постепенно проникают в средний бизнес, находят применение в госструктурах. Большое влияние на рост рынка BPM оказывает и растущая популярность процессного подхода, сквозного управления бизнесом. О том, какие тренды определят развитие рынка BPM в ближайшие годы и как трансформируется функциональность, обсудят в ходе конференции эксперты отрасли.

Рынок BPM в России сегодня и завтра

Стратегия и тактика автоматизации бизнес-процессов.

Как госсектор переходит на интеллектуальное управление бизнес-процессами?

BPM-инструменты для среднего бизнеса: особенности внедрения и перспективы развития.

Как процессный подход меняет стратегию цифровой трансформации бизнеса?

Почему интеллектуальное управление процессами становится основой цифровой трансформации?

Управления бизнес-процессами как основа цифровизации предприятия

Как и зачем оценивать готовность предприятия к внедрению BPM-решений?

Какие компетенции необходимы для перехода к интеллектуальному управлению процессами?

Меняем все: какие организационные преобразования ждут компанию при внедрении BPM-инструментов?

Место BPM в адаптивном кейс-менеджменте.

Роботы и искусственный интеллект

BPM, RPA, IPA - что дальше? Разбираемся в инструментах и прогнозируем будущее.

IPA: как научить робота имитировать человеческий интеллект.

Какие перемены на кадровом рынке влечет массовая роботизация?

Цифровое предприятие: опыт использования BPM-систем

Когда BPM заменят CRM?

Как интегрировать данные в процесс принятия решений с помощью BPM?

BPM как инструмент оптимизации процессов.

С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ:

Алексей Трефилов, директор, ELMA;

Андрей Холинов, генеральный директор, K2;

Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам, «КСК технологии»;

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист, Comindware;

Владимир Дёмкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий, AB InBev Efes;

Иван Стыщенко, руководитель департамента информационных технологий, «ЕВРАЗ Металл Инпром»;

Максим Тарасов, руководитель направления по развитию портальных решений, «Норникель»;

Ольга Рогозина, руководитель аналитического департамента, Московский кредитный банк;

Светлана Чаплинская, заместитель начальника управления автоматизации внутрибанковских процессов, банк «ФК Открытие»;

Олеся Смирнова, начальник управления технологий сквозных процессов, «Росгосстрах»;

Александра Невмержицкая, директор управления цифровизации операционных процессов, «Росгосстрах»;

Сергей Волков, директор управления бизнес-архитектуры, «Росгосстрах»;

Представитель компании «Эффективные решения».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.