Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;
- Проект «Маркетплейс» - прогнозы и перспективы для банков;
- Единая биометрическая система: как обеспечить доверие клиента;
- Новые форматы финансовой отчетности: XBRL, МСФО - что дальше?
Технологии и инструменты
- Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;
- Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;
- Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;
- Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?
Безопасность
- Как обеспечить безопасность цифровых платежей;
- Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;
- Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;
- Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?
Тренды
- Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;
- В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;
- Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;
- Найдут ли IRA-системы свое место в банках?
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ;
Сергей Иванов, директор по стратегии и эффективности дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок инвестиционный бизнес, Сбербанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Денис Ананьев, руководитель проектов, Дивизион «Цифровой Корпоративный Банк», Сбербанк;
Александр Яковлев, руководитель направления распределенных учетных систем, НКО АО НРД;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;
Вадим Перепелкин, начальник ОИТ, АТОН;
Илья Батай, директор департамента информационных технологий, «Альфа Капитал».
Приглашены к выступлению:
Светлана Бова, CDO, банк ВТБ;
Сергей Пегасов, руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанк;
Алексей Чубарь, начальник управления цифровой трансформации, банк ВТБ;
Иван Пятков, член правления, директор по цифровому бизнесу, «Альфа Банк»;
Алексей Скогорев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре, банк «Уралсиб»;
Андрей Щенников, руководитель дирекции развития электронных сервисов, банк «Уралсиб»;
Николай Барташев, начальник управления информационных технологий, банк «Оранжевый»;
Андрей Сабынин, управляющий директор блока ИТ, «Альфа Банк Казахстан»;
Александр Рыбаков, директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»;
Евгения Овчинникова, начальник отдела технологических исследований и цифровых инноваций, Райффайзенбанк;
Сергей Щербинин, директор департамента развития информационных технологий, «Уральский банк реконструкции и развития»;
Рамиля Яруллина, директор департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, МКБ;
Алексей Лола, член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка;
Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля, банк «Открытие»;
Олеся Рыбалко, директор проекта трансформации IT, «ОТП банк»;
Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов Блока ИТ, Банк «Зенит»;
Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»;
Сергей Мещерин, директор ИТ, Московская биржа;
Бахадыр Эрол, CIO, Ишбанк;
Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Юрий Сирота, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;
Светлана Погребняк, руководитель стрима по противодействию мошенничеству с BIG DATA, ведущий специалист по анализу данных, Райффайзенбанк;
Олег Громов, CIO, «Дом.РФ»;
Тимур Самедов, ИТ-директор Русфинанс Банк;
Адель Мухаметзянов, директор Департамента информационных технологий, КБЭР «Банк Казани»;
Вячеслав Цыганов, вице-президент, «Тинькофф банк».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.