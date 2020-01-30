Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» 13 февраля 2020 г.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

Основные вопросы конференции:



Российский рынок облачных услуг



Консолидация неизбежна: кто будет править рынком?

Уничтожит ли консолидация конкуренцию на рынке облачных услуг?

Законодательство как драйвер развития рынка облачных услуг?

Как не ИТ-игрокам выйти на рынок облачных сервисов?

Нишевые облачные сервисы: как пробиться на конкурентный рынок?

Технологии



Публичные облака для бизнеса: замена собственной инфраструктуры или расширение ИТ-периметра?

PaaS как инструмент для внедрения интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных;

Цифровизация без облака - возможна или нет?

Какие сервисы выбирает корпоративный сегмент?

Разработка в облаке: как настроить гибкую среду для пилотирования продуктов?

Перспективы и тренды



На полном доверии: остались ли у бизнеса сомнения в надежности облачных сервисов?

Рост вычислительных мощностей определяет распространение граничных вычислений;

Когда операторы публичных облаков перейдут к распределенной модели?

Международные сервисы: конкуренты или партнеры?

Стратегия Cloud Only: как построить полностью цифровой бизнес.

Подтвердили свое участие на данный момент:

Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;

Дмитрий Готовченков, начальник управления решений ЦОД, X5 Retail Group;

Анатолий Седов, старший менеджер по технологической инфраструктуре, Mary Kay Europe ;

Константин Быстров, ИТ-директор, Filuet group;

Алексей Рожков, руководитель инфраструктурных проектов, «Шенкер»;

Николай Галкин, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, «Itella Россия» ;

Валерий Марушев, начальник Управления архитектуры и стандартизации инфраструктуры, ВТБ ;

Сергей Путин, ИТ-директор, «Росводоканал»;

Егор Юдин, директор по развитию бизнеса направления сервисов для бизнеса, Mail.ru;

Дмитрий Родионов, менеджер по развитию бизнеса, Selectel;

Представитель компании SberCloud.

Приглашены для выступления:

Дмитрий Яризов, начальник отдела информационных технологий Департамент контроллинга и автоматизации, «Мир детства»;

Родион Подкопаев, руководитель ИТ, «Биглион»;

Арсен Сазандрашвили, руководитель службы поддержки «Доброфлота»;

Николай Апасов, директор по инфраструктуре, «АльфаСтрахование»;

Сергей Дьяченко, руководитель управления администрирования информационных систем, «М.Видео»;

Игорь Балакшев, главный эксперт управления развития инфраструктуры ИТ и связи, «СИБУР Холдинг»;

Дмитрий Лыжин, начальник управления инфраструктуры ИТ, Pony Express;

Игорь Чечулин, руководитель отдела автоматизации, «Нестле-Россия»;

Константин Пешехонов, директор по информационным технологиям, Hoff;

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, банк «Зенит»;

Андрей Трушкин, руководитель центра инноваций и перспективных технологий, Промсвязьбанк;

Денис Богданов, директор по информационным технологиям, «Газпромбанк Лизинг»;

Алексей Скогорев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре, банк «Уралсиб»;

Антон Прямиков, директор по информационным технологиям, Байкалинвестбанк;

Игорь Низовцев, руководитель службы ИТ по региону Восточная Европа, REHAU;

Иван Стыщенко, руководитель департамента информационных технологий, «ЕВРАЗ Металл Инпром»;

Кирилл Дубчак, заместитель Генерального директора по ИТ и цифровой трансформации, ТПХ «Русклимат».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралева.