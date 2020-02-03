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Погиб экс-президент хозяев «Билайна»

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Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
В Египте разбился известный бизнесмен Халед Бичара. Бичара долгое время работал в телекоммуникационной отрасли, и, в числе прочего, был президентом группы Vimpelcom.

В Египте разбился Халед Бичара

В Египте в результате автомобильной катастрофы скончался известный бизнесмен Халед Бичара (Khaled Bichara). Бичаре было 48 лет.

Как передает издание Egyptian Streets, смертельная авария произошла в городе Гиза в результате столкновения с другой автомашиной. В отношении виновника столкновения проводится расследование.

Бичара и телекоммуникационная отрасль

Халед Бичара долгое время работал в телекоммуникационной отрасли. В 1996 г. он основал телекоммуникационного оператора Linkdotnet. В 1999 г. провайдер был приобретен холдингом Orascom Telecom (OTH), принадлежавшим египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris).

OTH владел сотовыми активами в странах Африки, Азии и Канаде. Также Савирис владел итальянским сотовым оператором Wind Telecommunicazioni. В 2006 г. Бичара возглавил данного оператора, а в 2009 г. также и OTH. Кроме того, Бичара входил в совет директором Международной ассоциации GSM.

Как Бичара стал президентом Vimpelcom

В 2011 г. Савирис договорился о слиянии своих телекоммуникационных активов с группой Vimpelcom (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»).

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Халед Бичара, известный топ-менеджер телеком-отрасли, бывший президент и главный операционный директор оператора Vimpelcom

Тогда же президентом и главным операционным директором Vimpelcom стал Халед Бичара – на этих постах он проработал до конца 2011 г.

В результате сделки Савирис на некоторое стал крупнейшим акционером Vimplecom. Позднее он продал свою долю другим акционерам Vimpelcom – «Альфа-групп» и норвежской Telenor, находившимся в состоянии конфликта друг с друга (победителем в конфликте вышла «Альфа-групп»). В настоящее время группа Vimpelcom называется Veon.

Перед поглощением Orascom Telecom со стороны Vimpelcom из холдинга был выведен ряд активов. Из них был образован новый холдинг Orascom Telecom and Media, который остался под контролем Савириса. После ухода из Vimpelcom Бичара некоторое время руководил им.

Чем в последнее время занимался Бичара

В последние годы Бичара руководил холдингом Orascom Development, занимающимся бизнесом в сфере отелей, морских портов и полей для гольфа. Владельцем холдинга является брат Нагиба Савириса – Самих Онси Савирис (Samih Onsi Sawiris).

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