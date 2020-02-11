Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям

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Операторы и провайдеры оценили свои ежегодные расходы от президентского проекта «Доступный интернет» в 150 млрд руб. и потребовали от государства возместить их. Также они предложили Роскомнадзору создать и вести единый реестр бесплатных сайтов.

Многомиллиардные расходы

Российские провайдеры и операторы связи подсчитали свои ежегодные убытки от реализация проекта «Доступный интернет». Они достигнут 150 млрд руб., и компании потребовали от государства компенсировать им эти потери, которые со временем будут расти.

Как пишет «Коммерсант», на предоставлении провайдерам и сотовым операторам компенсаций за «Доступный интернет» настаивает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. В заседании комиссии приняли участие представители операторов и компании «Яндекс», а также ряд экспертов.

«Доступный интернет» – государственный проект, предложенный к реализации Президентом России Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он подразумевает обеспечение жителей России полностью бесплатным доступом к социально значимым ресурсам Рунета. Реализовать проект необходимо к 1 марта 2020 г. – с этого дня провайдеры должны прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти.

Предложения РСПП и мнение операторов

В РСПП считают, что очередное финансовое обременение операторов и провайдеров на фоне необходимости исполнения «закона Яровой» и закона о «суверенном рунете» недопустимо. Союз подготовил ряд предложений по урегулированию вопроса о компенсациях, которые позже будут направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Провайдеры не хотят платить за «Доступный интернет» из своего кармана

В их число входит создание единого реестра значимых веб-ресурсов и передача его в ведение Роскомнадзора. Представители регулятора отметили, что готовы принять участие в создании «отдельного нормативного регулирования» для проекта «Доступный интернет».

«Ростелеком» заверил, что обеспечит доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе счета абонента. Его представители отметили, что пользование порталами госуслуг и госорганов практически не расходует трафик ввиду малого количества видеоконтента.

Оператор «Мегафон» тоже заявил о готовности предоставить бесплатный доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта 2020 г. МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Яндекс» от комментариев «Коммерсанту» отказались.

Рост расходов

Операторы связи и провайдеры опасаются, что их ежегодные затраты на обеспечение бесплатного доступа к сайтам будут расти. В первую очередь это связано с тем, что итоговый список нетарифицируемых ресурсов на 11 февраля 2020 г. не был утвержден. Чем больше сайтов попадут в него, тем выше будут и расходы в связи с ростом объемов потребляемого пользователями трафика.

Между тем, во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что проект «Доступный интернет» должен обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам, но не уточнил, какие именно порталы входят в их число. В то же время он отметил, что Россия – «одна из немногих стран в мире, где есть отечественные социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы и другие национальные ресурсы».



Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков в январе 2020 г. сообщил CNews , что на тот момент обсуждался вопрос предоставления бесплатного доступа к поисковым сайтам, социальным сетям, мессенджерам и ряду других ресурсов. По его словам, для них было необходимо выработать механизм компенсаций операторам связи.

Предварительный список бесплатных сайтов

Напомним, 24 января 2020 г. стало известно, что Минкомсвязи передало операторам связи из «Большой четверки» промежуточный вариант списка социально значимых интернет-ресурсов. Сервисы в нем были поделены на четыре категории: госпорталы, почтовые сервисы, соцсети и другие значимые ресурсы.

В предварительный перечень государственных ресурсов, бесплатных для граждан России, вошли сайты министерств и органов государственной власти. Портал госуслуг тоже есть в списке, и плата за трафик при пользовании им тоже не будет взиматься.

В категории «Соцсети» числятся: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана». К почтовым сервисам Минкомсвязи относит порталы yandex.ru, mail.ru и km.ru.

К другим значимым информационным ресурсам относится пока лишь мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell. Что касается популярных среди россиян сервисов обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp, Viber и др.), то их в списке нет.

Минкомсвязи не подтвердило эту информацию. Представители ведомства отметили, список операторам связи не передавался, поскольку на тот момент он еще находился в разработке. Позже глава министерства Максут Шадаев уточнил, что итоговый вариант перечня бесплатных для россиян сайтов должен быть сформирован к концу февраля 2020 г.